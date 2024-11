La insólita razón por la que James Rodríguez pide salir del Rayo Vallecano

No son buenos días los de James Rodríguez en el Rayo Vallecano. Cuando se creía que iba a ser la máxima estrella, todo se fue al piso y las cosas no han salido bien. En el club de Vallecas, la situación con el colombiano no es la esperada y no es la misma cuando se firmó el contrato. Viajó a Madrid con toda la expectativa posible, pero la falta de minutos abren el mar de rumores.

Ya con varias fechas jugadas en LaLiga, James Rodríguez no ha podido acoplarse en la titular del Rayo Vallecano. Incluso, hay compromisos en los que ni siquiera ingresa en la nómina titular. Los minutos sumados no son los esperados en una estrella como esta. Este tipo de situaciones dejan al volante colombiano al borde del abismo, cerca de la puerta de salida del equipo español.

Pareciera que los viajes para unirse a la Selección Colombia le han pesado en su regreso al Rayo Vallecano. Las molestias musculares no se han hecho esperar. Esto ha creado una insólita razón que lo tiene al margen, teniendo en cuenta que James Rodríguez llegó siendo una máxima figura en LaLiga.

Según el VBAR de Caracol Radio, James Rodríguez habría pedido salir del Rayo Vallecano antes de que finalice la temporada. En el menor tiempo posible, el volante colombiano estaría fuera del equipo de Vallecas mirando alternativas en el mercado de pases. Incluso, clubes como la Lazio de Italia estarían en el radar del volante cucuteño.

Y es que habría fuertes razones que llevan a James a tomar este tipo de decisiones. La razón principal es la falta de minutos, que no deja de ser insólita. El volante cucuteño solamente ha disputado cinco partidos, uno como titular y 123 minutos en 11 fechas disputadas.

Según el VBAR Caracol Radio, esta falta de minutos llevaría a James Rodríguez a pedir su salida del Rayo Vallecano, a más tardar en enero próximo. El volante planearía irse a mitad de temporada y miraría otras posibilidades en el fútbol de Europa. Será clave que reactive la continuidad en el club, pensando en los objetivos con la Selección Colombia en el 2026.

