Revelan el fuerte problema que habría entre James Rodríguez y el técnico del Rayo Vallecano

Horas bajas para James Rodríguez en el Rayo Vallecano. Cuando se creía que iba a ser la máxima estrella, todo salió mal y ahora su futuro está en el aire. Los rumores comienzan a hacer eco en Europa y un cambio de equipo a mitad de temporada ya no suena tan descabellado. El volante colombiano vuelve a padecer dolores de cabeza y otra vez, se comenta de pelas con el técnico.

En el club de Vallecas, las cosas van bien. Está lejos del descenso, que es el gran objetivo, y además se ilusiona con lo que sería un ascenso mayor en la tabla de posiciones, todo esto sin James Rodríguez de por medio. La situación con el colombiano no es la esperada y no es la misma de cuando se firmó el contrato.

La falta de minutos abren el mar de rumores. El volante cucuteño solamente ha disputado cinco partidos en LaLiga, uno como titular y 123 minutos en 11 fechas disputadas. Es este dato por el que James Rodríguez habría pedido su salida del club español en enero próximo. Es una fuerte razón que aumentaría el supuesto conflicto con el entrenador Iñigo Pérez.

Revelan fuerte problema que habría entre James Rodríguez y el DT del Rayo

La relación estaría quebrada por completo. Según la prensa española e inglesa, existen indicios claros de un conflicto latente que ha generado diversas reacciones en medios partidarios e hinchada.

“Hoy en Inglaterra están manejando una versión de que James se va del Rayo Vallecano, va hasta que termine esta temporada y no continuará. Que sus diferencias con el técnico Íñigo Pérez son irreconciliables y que no seguirá en el Rayo Vallecano”, dice Diego Rueda en el VBAR de Caracol Radio.

“Hubo un enfrentamiento justo antes del partido en el que lo convocan, no viajó, no juega y no aparece. Que fue en el partido de la Copa del Rey. Hubo un enfrentamiento”, agregó Lizet Durán en el VBAR.

Queda por mirar su continuidad en próximas semanas y si Iñigo Pérez cuenta con él para futuros compromisos en LaLiga. Hasta el momento, los resultados se dan, pero con el 10 en la cancha, las cosas podrían mejorar por sus cambios de ritmo y pases filtrados. Cabe recordar que en noviembre, James se tendrá que presentar otra vez en la Selección Colombia para los partidos contra Uruguay y Ecuador, por las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026.