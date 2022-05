Un periodista español lo dijo todo y confesó lo que todo un país piensa al respecto, pues afirmó que el volante colombiano Luis Díaz, hoy brillando en Liverpool, es mucho mejor que Joao Félix, actual futbolista de Atlético de Madrid. No paran los elogios para Lucho en Europa y por supuesto las comparaciones tampoco.

Muchos periodistas especializados y exfutbolistas europeos han sentenciado con contundentes frases, su apreciación sobre Luis Díaz, sin duda el jugador del momento en Europa y por el que todos hablan, comenzando en Inglaterra, donde muchos lo consideran de talla mundial y no dudan de sus capacidades.

En apenas tres meses, Luis Díaz se supo mostrar ante el mundo luego de pasar de FC Porto a Liverpool, un salto que lo puso en las primeras ligas europeas. Hoy, está clasificado a la final de la Champions League y pelea con Manchester City por el título de la Premier. Es una maravilla el presente de Lucho en Europa.

"¿A este Luis Díaz, de los nuestros no lo vio nadie, no? Es tres veces mejor que Joao Félix. Me extraña que no sonó para ninguno. No estaba muy lejos, Portugal, aquí además", expresó el periodista Tomás Guasch, panelista de El Partidazo de COPE, uno de los programas deportivos más populares de España.