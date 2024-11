Ibrahima Konaté enloquece con el "Luis Díaz, he's from Barrancas and he plays for Liverpool"

El "Luis Díaz, he's from Barrancas and he plays for Liverpool", enloqueció al francés Ibrahima Konaté.

Espectacular Luis Fernando Díaz. Anfield se puso a sus pies tras el triplete de Lucho que coloca al Liverpool en la baraja de favoritos al título de la Champions League 2024/2025. Épica actuación del guajiro, que demuestra que está listo para las indicaciones del técnico y el cumplimiento de objetivos del club inglés. A la estrella de la Selección Colombia le bastó media hora para destilar talento e inspirar la canción de los hinchas.

Publicidad

Publicidad

Otra vez, el “Luis Díaz, he’s from Barrancas and he plays for Liverpool”, se hizo presente en Anfield. Tras el pitazo final, ante Bayer Leverkusen, los hinchas rojos enloquecieron con el cántico para el guajiro, que cada vez más conquista los corazones de los ‘Reds’. Al unísono, los fanáticos no le perdieron detalles a la letra, que incluso conmovió las fibras del central francés Ibrahima Konaté.

Mientras Luis Díaz caminaba por el césped de Anfield, se escuchó el cántico que le eriza la piel a todos los hinchas, incluso de todo Colombia, que es testigo del cariño que le tienen a Lucho en Inglaterra. Konaté se dejó contagiar y se vio muy emocionado junto a su amigo y comenzó a cantar como un hincha más.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Konaté demuestra que también le tiene un gran cariño a Luis Díaz y celebró junto a él y los hinchas el histórico triplete, el segundo de un colombiano en la historia de la Champions League tras Faustino Asprilla. Por si fuera poco, Ibrahima posteó una fotografía en las redes sociales, en homenaje a su compañero colombiano.

Publicidad

Publicidad

La UEFA también hace homenaje a Luis Díaz y le coloca un nuevo apodo

Por otra parte, en la red social X (Twitter), la UEFA reaccionó con dos emojis a la ‘Masterclass’ de Lucho para quedarse con el MVP del partido contra Bayer Leverkusen. Uno de esos fue la corona de rey, que estuvo acompañada por la bandera de Colombia y la fotografía con el trofeo que lo cataloga como el mejor del compromiso, en noche mágica en Inglaterra.

ver también Golazo de Luis Díaz contra Bayer Leverkusen en la UEFA Champions League

Luis Díaz, el rey del Liverpool. No cabe duda que Lucho vive un destacado momento en Europa y se consolida como una estrella a seguir en el ‘Viejo Continente’. Los hinchas con su canción, Konaté con su compañerismo y la UEFA con el sobrenombre, dejan a Lucho en un lugar especial en el gigante inglés.