Todos somos Mbappé: la cara viral de Kylian al ver al 'Dibu' con el The Best

Se realiza en París la gala del The Best de la FIFA, ceremonia que premia a los mejores jugadores del mundo en el último año (2022). Esta premiación ha dejado la primera novedad de la noche europea, el argentino Emiliano Martínez fue considerado el mejor arquero del mundo para el máximo ente del fútbol mundial.

Seguramente, la FIFA se basa en el Mundial Qatar 2022 para premiar al 'Dibu' Martínez, quien se convirtió en campeón mundial con la Selección Argentina. En la mente de muchos queda la imagen del último suspiro del partido de la final contra Francia cuando Randal Kolo Muani remató y Emiliano se encontró la pelota.

Atajada que fue suficiente para que Argentina se corone por tercera vez campeón mundial. Uno de los más afectados tras la final fue Kylian Mbappé, quien le marcó tres goles al 'Dibu', pero no le alcanzó para ser el ganador de la Copa. La FIFA ya se pronunció y nombró al argentino como el mejor portero del planeta y le dio el The Best.

Los gestos de Kylian Mbappé tras el nombramiento, dejan ver algo de molestia, y no es para menos. La cara del crack francés ya es viral. Seguramente, su expresión representa a todo un país (Francia), y a muchos otros que están en desacuerdo con el The Best para el portero del Aston Villa.