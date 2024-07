La Selección Argentina pudo mostrar su jerarquía en la final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami y derrotó 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez en el tiempo extra. Faltando cinco minutos para forzar los penaltis, el goleador del Inter de Milán le ganó a Carlos Cuesta y venció a Camilo Vargas. Quedó un ambiente doloroso en el país, mientras que para los argentinos todo es felicidad a la par que se consolidan como la mejor selección del mundo.

La anotación de Lautaro fue suficiente para levantar un nuevo título en Miami y además ratificar que Argentina es la número uno del planeta. Con Lionel Scaloni y Messi, el equipo llegará al Mundial 2026 como gran favorita ganarlo todo. Hay muchos protagonistas de esta hazaña, además del ‘Toro’ y ‘La Pulga’. El arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez también tiene los focos encima, también por el recital de insultos de Maluma, Blessd y Ryan Castro, que no pasó para nada desapercibido en Miami.

La final fue compleja para la Selección Colombia, que se la jugó en el tiempo extra y estuvo cerca de firmar los penaltis y cobrar venganza del ‘Dibu’ Martínez, tras el show de la edición 2021 con el “Mirá que te como, hermano”. Además, el juego sirvió como despedida para Ángel Di María. Más allá de ratificarse como un hombre clave de este equipo, Emiliano fue víctima de los insultos de los cantantes colombianos.

Maluma, Ryan Castro y Blessd en el Hard Rock Stadium de Miami. Instagram Maluma.

Momento polémico en el Hard Rock Stadium. Todo ocurrió en el palco donde se encontraban Blessd, Ryan Castro, Maluma, Karol G y Feid. Las cámaras grabaron el momento en el que varios de ellos protagonizaron fuerte discusión con un hincha argentino. Otro fanático no dudó en sacar su móvil y grabar todo lo que ocurrió.

El recital de insultos de Blessd, Maluma y Ryan Castro contra Maluma

Las imágenes muestran a un hombre que se encontraba en la parte inferior al palco y Blessd intentó arrebatarle su camiseta, gesto que ha causado gran polémica en redes sociales. El hincha fue arrastrado contra la pared y recibió un fuerte golpe.

Ahí no para la polémica. Otro hincha deja ver cómo los artistas colombianos cantan contra Dibu Martínez: “Eso no es un arquero, es una p*** de cabaret, que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un arquero, es una p*** de cabaret”, dicen en repetidas oportunidades.

La acción de Blessd y los cánticos, desataron la ola de comentarios y rechazo en las redes sociales. Muchos dicen que no hubo tolerancia ni respeto hacia el portero colombiano.