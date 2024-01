Llegó la mitad de la semana del primer mes del año, donde los fanáticos del fútbol y otros deportes podrán disfrutar de varios eventos, por lo que en Bolavip Colombia te traemos la programación de este miércoles de cada compromiso que no te dejará parar del sillón.

Uno de los duelos más llamativos y del que los colombianos estarán muy atentos, será el compromiso en el que el Liverpool, que seguramente tendrá la participación de Luis Díaz, se enfrentará en la semifinal ida de la Copa de la Liga ante el Fulham, duelo en el que los ‘reds’ buscarán sacar ventaja de cara a la vuelta en Londres.

Otro partido que se llevará las miradas del mundo, será el clásico entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por la semifinal de la Supercopa de España, duelo del que se espera lleno total en el estadio Al -Awwal Stadium de Arabia Saudita.

Partidos de fútbol por TV de hoy 10 de enero de 2024

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza: 2:45, Star+.

River Plate (URU) vs. Newell’s: 3:30 PM, Star+.

Liverpool vs. Fulham: 3:00 PM, ESPN y Star+.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: 2:00 PM, DSports.

Lazio vs. Roma: 12:00 PM, Star+.

AC Milán vs. Atalanta: 3:00 PM, Star+.

Benfica vs. SC Braga: 3:45 PM, Star+.

Otros deportes

Qualy, Australia Open: 12:40 AM, ESPN y Star+.

NBA

Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans: 8:30 PM, ESPN 2 y Star+.

Utah Jazz vs. Denver Nuggets: ESPN y Star+.