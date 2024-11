Suspendieron a un árbitro por atacar al Liverpool de Jürgen Klopp

La PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), organismo responsable del arbitraje en la Premier League, ha suspendido a un árbitro por un escándalo vinculado a Liverpool y a su exentrenador, Jürgen Klopp (hoy jefe global de los equipos Red Bull).

Ha estallado un nuevo escándalo arbitral en el fútbol europeo y, en esta ocasión, el apuntado es el colegiado, David Coote. El árbitro se encuentra bajo investigación luego de que se filtrara un video suyo del año 2020 insultando a Liverpool y a su antiguo DT, Jürgen Klopp.

“El Liverpool era una mierda. Klopp es absoluta mierda” son palabras del árbitro, que ya tiene amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol inglés, así como otras competiciones domésticas y la UEFA Youth League. Esta última es la versión juvenil de la Champions.

Si bien no hay certeza de la fecha de grabación de este video, se especula que pudo ser después del encuentro entre Liverpool y Burnley por la Premier League en 2020. En este partido, los equipos igualaron 1-1. Jürgen Klopp acabó sumamente molesto por el arbitraje, increpando a los colegiados tras el final del partido y quejánose en la conferencia de prensa.

Jürgen Klopp, David Coote (Getty)

“Aparte de regañarme cuando los arbitré contra Burnley en el cierre, me acusó de mentir y luego me lanzó un ataque y no tengo ningún interés en hablar con alguien que es tan arrogante” agregó David Coote en el video que detonó el escándalo en Inglaterra.

Comunicado de la PGMOL

“David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato pendiente de una completa investigación. PGMOL no hará más comentarios al respecto hasta que el proceso haya finalizado” dice el comunicado del organismo que se encarga del arbitraje del fútbol inglés.

¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre Coote?

Luego de ese polémico partido, Jürgen Klopp habló si filtros sobre el arbitraje de David Coote. “El árbitro dejó pasar muchas ocasiones, así que quedó claro que si el balón entraba en el área era peligroso. Hicieron lo que saben hacer bien y lo respeto. Pero estamos enfadados con el árbitro“.