El reconocido especialista Fabrizio Romano, experto en lo que tiene que ver en el mercado de pases en Europa, confirma que a una joya de la Selección ColombiaSub 20 lo siguen de cerca desde la MLS y el fútbol del ‘Viejo Continente’.

No hay duda que el buen Mundial Sub 20 de la Selección Colombia en Argentina ha despertado el interés de varios observadores del fútbol de Europa que no le pierden la pista a varios cracks colombianos.

Le puede interesar: Óscar Cortés y Tomás Ángel igualan a James en importante récord

Por ejemplo, se dice que a Yaser Asprilla lo ven de cerca ojeadores de Real Madrid, misma situación pasa con Kevin Mantilla o Óscar Cortés con demás clubes del ‘Viejo Continente’.

En esta ocasión el protagonista es Fernando Álvarez, defensa del Pachuca de México.

Según Fabrizio Romano, Fernando Álvarez es visto por la MLS y recuerda que ya tuvo algunas pruebas en el Ajax de Países Bajos por el convenio con Pachuca.

A su vez, Porto de Portugal también estaría pensando en Fernando Álvarez para reforzar su defensa, según información adicional del periodista Guillermo Arango.

Fernando Álvarez tiene 19 años y junto a Kevin Mantilla lideran la defensa de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20. Es zurdo. Nació en New York, su padre es colombiano y su madre mexicana. Puede defender las tres banderas, pero se ha decidido por la ‘Tricolor’.