La Selección Colombia sigue avanzando en su amplio cronograma de actividades este año. Copa América, Eliminatorias, Juegos Olímpicos, Mundial Sub 17 y Sub 20 Femenino se ganan las miradas y prometen muchas emociones en el país. Los ojos, en este caso, se colocan en una contundente decisión de la FIFA que involucran al equipo Sub 20 femenino.

Más exactamente, tiene que ver con el Mundial Femenino Sub 20 y el respectivo Sudamericano que definirá los otros equipos clasificados de la Conmebol a este certamen. Cabe recordar que la Copa Mundo de la categoría se jugará en Colombia desde el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre de 2024. Por ser sede, la ‘Tricolor’ está automáticamente clasificada. Linda Caicedo y compañía alistan lo que será esta gran oportunidad de hacer historia y mejor, de local.

Lo que muchos no entienden es por qué la Selección Colombia, siendo local para el Mundial Femenino Sub 20, tendrá que jugar el Sudamericano para definir los cupos de la Conmebol. Vale resaltar que el clasificatorio se jugará en Ecuador desde el 11 de abril hasta el 5 de mayo, y confirmará cuatro selecciones más para la Copa Mundo.

Básicamente, es algo opuesto a lo que sucede en las categorías mayores masculinas. Por ejemplo, se recuerda la previa del Mundial de Brasil 2014, cuando la ‘Canarinha’ no jugó las Eliminatorias Conmebol por el simple hecho de ser la sede de la Copa Mundo. Tal parece que las cosas cambian por dos factores, primero por determinación de la FIFA en cuanto al fútbol femenino se refiere y por ser una categoría juvenil, la normativa es diferente.

Decisión de la FIFA: darle más presencia y rodaje al fútbol femenino en el mundo

Esto hace parte de una estrategia muy ambiciosa de la FIFA de darle más rodaje y presencia al fútbol femenino en el mundo. A medida que pasan los meses, el auge por este ámbito deportivo aumenta y su potencial ofrece más oportunidades que la entidad quiere explotar. Es por eso que, sin importar si es la sede de un Mundial, la anfitriona deberá asistir al evento clasificatorio de la Confederación para tener más relevancia y competencia.

Además, se destaca el listado de objetivos que la misma FIFA ha divulgado. Uno de ellos es aumentar la participación femenina en el fútbol por todo el mundo, con el firme objetivo de alcanzar 60 millones de jugadoras en 2026. Otro, es potenciar el valor comercial, determinar nuevas fuentes de ingresos y optimizar las ya existentes en torno a las competiciones femeninas que permitirá la expansión y desarrollo.

La última es construir los cimientos. Crear un ecosistema del fútbol femenino más sofisticado y fomentar las posiciones de liderazgo para las mujeres modernizará la gestión del balompié.

Un punto que menciona la FIFA en su web y que tendría que ver con esta especie de doblete de la Selección Colombia Sub 20, es que la entidad también le apunta a “aprovechar la popularidad actual de la Copa Mundial Femenina”, “desarrollar nuevas competiciones de la FIFA”, “reforzar el calendario internacional de partidos femeninos” y “optimizar las competiciones regionales a todos los niveles”. Todo con el fin de mejorar las competencias femeninas en el planeta.

La Conmebol avala el doblete de la Selección Femenina: Sudamericano y Mundial

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), copia los objetivos de la entidad que la regula (FIFA) y quiere impulsar mucho más el fútbol femenino en la región, y en este caso, desde las categorías inferiores. Esto permite que las selecciones puedan tener competencia, rivalidad, aumenten el nivel, jueguen más partidos y logren una forma adecuada para las competencias mundiales, como por ejemplo lo que pasó con la Selección Colombia, subcampeona en el Mundial Sub-17 de 2022.

Además, la Conmebol en su reglamento no tiene alguna prohibición para que la Selección Colombia no dispute el Sudamericano, más allá de que frene el camino de otras rivales y o que gane el título, la idea es competir y se pueda aumentar el nivel, teniendo en cuenta que también hay Juegos Olímpicos a mitad de año y muchas Sub 20 pueden estar en convocatoria.

De esta manera, el equipo colombiano usará el Sudamericano como preparación para el Mundial Sub 20, probar jugadoras y pelear por el título. Estará en el grupo B junto a Chile, Brasil, Venezuela y Bolivia, descansará en la primera jornada y su debut se dará el 14 de abril contra las chilenas.