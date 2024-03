“Jhon Lucumí (25 años, Colombia) es uno de los candados defensivos del Bolonia de Thiago Motta. El central colombiano está deslumbrando en la Serie A liderando la zaga de la sorpresa Bolonia y ha llamado la atención de otros clubes europeos. El Manchester United está rastreando el mercado en busca de jugadores para la posición de central y Lucumí les ha dejado sorprendidos”, aseguró AS.

En días pasados, el Diario AS de España, adelantó el posible interés que tendría Manchester United por Jhon Lucumí. El medio español asegura que el central oriundo de Cali está en la lista de jugadores para posiblemente contratar y así reforzar la línea defensiva. Ante esto, es claro que Liverpool no la tendrá para nada fácil y los pretendientes seguramente continuarán apareciendo.

No cabe duda que goza de un buen presenta tras brillar en Bolonia y la Selección Colombia. En lo que al club se refiere, Jhon Lucumí es titular en la zona defensiva en uno de los equipos revelación esta temporada en la Serie A y en la Selección Colombia, las cosas le sonríen, pues cada vez que aparece lo hace para ganarse los aplausos debido a su excelente nivel despejando la pelota, ganando los mano a mano y siendo muy ordenado en la dupla de centrales. Y tiene 25 años.

Se trata de Jhon Lucumí, quien reporta el periodista 𝗜𝘃𝗮𝗻 𝗦𝗰𝗵𝘄𝗮𝗸𝗼𝗳𝗳, podría dar el salto al Liverpool la próxima temporada. Lo que sería un ‘bombazo’. Este defensa central, canterano de Deportivo Cali, ve grandes oportunidades en el primer orden de Europa debido a su gran nivel en la Selección Colombia, que parece no pasa para nada desapercibido.

