Liverpool sufrirá muchos cambios para la próxima temporada tras la partida de Jürgen Klopp. Son varios los nombres los que suenan para llegar y salir del equipo, y uno de los futbolistas que espera salir del plantel ha salido a hacer una dura acusación contra la directiva del club.

Si bien Luis Díaz parece ser el centro de atención en el mercado de pases de Liverpool, lo cierto es que son muchos los jugadores los que aparecen como candidatos a entrar y salir del club. Uno de ellos es el talento juvenil, Sepp van den Berg.

Sepp van den Berg llegó al plantel de Liverpool en el año 2019 proveniente de Zwolle, siendo uno de los jóvenes más prometedores del fútbol neerlandés. Sin embargo. El ciclo del defensor en Anfield no ha salido según lo esperado. A sus 22 años, ha sido cedido en 3 ocasiones y ahora busca su salida definitiva del club.

Durante la última temporada, el zaguero neerlandés ha tenido un alto rendimiento en las filas de Mainz de Alemania. El jugador fue fundamental para que el equipo lograra la permanencia en la Bundesliga y ahora pretende seguir teniendo continuidad, justo cuando se vence su préstamo y debe volver a Liverpool.

Sepp Van Den Berg (IMAGO / PanoramiC)

Dura acusación contra Liverpool

En una entrevista con De Telegraaf, Sepp van den Berg habló de lo complicada que resultó su llegada a Liverpool en el año 2019 y todo lo que esto ha significado para su carrera. El defensor aceptó que no puede competir por un puesto, pero señaló al club por no permitirle marcharse. “Entendí que no iba a sacar a Virgil Van Dijk , Joel Matip o Ibrahima Konate del equipo“.

Ahora, el jugador solicita al club que le deje salir a título definitivo, negándose a un nuevo ciclo a préstamo o a permanecer en el banquillo. “Liverpool no ha mostrado confianza en mí durante todo este tiempo, pero quiere obstaculizar mi futuro. Quiero seguir jugando todas las semanas y desarrollarme más“.

El neerlandés resaltó sus grandes sensaciones luego de una buena temporada en la Bundesliga. “En Alemania disfruto del Dortmund con 70.000 personas, del Bayern de Múnich contra Harry Kane, del Stuttgart, del Leipzig, del Leverkusen, contra clubes así, me enfrentan cada semana“.

Los números de Sepp van den Berg

Desde su llegada en 2019, Sepp van den Berg solo ha tenido minutos en 4 partidos con la camiseta de Liverpool (3 por la Copa de la Liga y 1 por la FA Cup). Ahora, finaliza la temporada con Mainz, donde tuvo presencia en 35 encuentros sumando Bundesliga y Copa de Alemania, habiendo marcado 3 goles.