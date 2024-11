Así quedaría el calendario de la Dimayor para fin de año, si no se aplazan más partidos

En toda una odisea se ha convertido el calendario de fin de año para los torneos del fútbol profesional colombiano. Los eventos que hubo en meses pasados y los que vienen, han hecho que los campeonatos sean alterados en sus fechas. Sin embargo, parece que ya todo estaría planeado y el calendario del fútbol totalmente definido por parte de Dimayor.

El mayor problema que hubo durante este semestre fue la celebración del Mundial Femenino Sub20 en el país. Esto obligó a los equipos a realizar partidos fuera de sus plazas habituales y a jugar en tiempo récord un extenso calendario. Pero también se sumaron los conciertos en los estadios, los cuales, por ejemplo, obligaron a aplazar el primer clásico capitalino del cuadrangular A.

No obstante, la Liga no ha sido la única afectada por los problemas de calendario de la Dimayor. La final de la Copa entre Atlético Nacional y América de Cali está en veremos porque todavía no hay luz oficial de cuándo se jugaría. Lo cierto es que, según información publicada por Paolo Arenas, parece que todo ya estaría definido en cuanto a fechas se refiere.

El calendario de Dimayor para la Liga y Copa en el fin del 2024

Todo empezaría con la disputa del partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios, este martes, para completar la fecha 2 de los cuadrangulares. Luego cada cuadrangular jugaría cada tercer día para jugar la última fecha de la fase semifinal el domingo 8 de diciembre. Finalizados los cuadrangulares se jugarían las finales de la Copa y enseguida las finales de la Liga.

Este sería el calendario de la Dimayor, sin aplazar más partidos en el 2024:

Martes 26 de noviembre

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Miércoles 27 de noviembre

Deportes Tolima vs América de Cali

Once Caldas vs Junior

Viernes 29 de noviembre

Pasto vs Santa Fe

Millonarios vs Nacional.

Domingo primero de diciembre:

Junior vs Once Caldas

América de Cali vs Deportes Tolima

Lunes 2 de diciembre:

Santa Fe vs Pasto

Nacional vs Millonarios.

Miércoles 4 de diciembre

Junior vs Deportes Tolima

Once Caldas vs América de Cali

Jueves 5 de diciembre:

Nacional vs Pasto (en Pereira).

Millonarios vs Santa Fe.

Domingo 8 de diciembre:

Deportes Tolima vs Once Caldas

América de Cali vs Junior

Pasto vs Millonarios

Santa Fe vs Nacional

Miércoles 11 de diciembre (Final Copa Ida):

Nacional vs América de Cali

Domingo 15 de diciembre (Final Copa Vuelta):

América de Cali vs Nacional.

Miércoles 18 de diciembre

Final Liga Ida

Domingo 22 de diciembre:

Final Liga Vuelta.