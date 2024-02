“Es otro capítulo decepcionante para el colombiano. Bayern fue el último gran club en el que jugó Rodríguez. Tampoco encontró la felicidad en el FC Sao Paulo”. “Rodríguez no estuvo en la convocatoria para la final de la Supercopa de Brasil contra el Palmeiras y se negó a acompañar al equipo al Mineirão, sede de la final”, son algunas de las frases que Bild escribe sobre James Rodríguez.

El diario Bild de Alemania crítica muy fuerte la situación de James Rodríguez. Y es que lo ocurrido con el colombiano llama la atención en este país, debido a que jugo en el Bayern Múnich entre 2017 y 2019. Hubo un momento que pensaron comprar su pase, pero al final el volante prefirió no continuar por diversas razones.

La decisión de James Rodríguez de ponerle fin a su contrato con el Sao Paulo no deja de llamar la atención, pues no es la primera vez que algo así le sucede en su carrera deportiva. Ya había ocurrido algo similar en Al Rayyan de Qatar y Olympiacos de Grecia, donde finalizó el vínculo antes de que los tiempos estimados se cumplieran.

James Rodríguez está envuelto en una gran controversia y tiene los ojos de Colombia y el fútbol sudamericano en su situación, debido a que nuevamente saldría de un equipo sin cumplir su contrato, en esta ocasión le habría pedido a São Paulo que le termine el vínculo. La razón es que no estaría satisfecho por la poca continuidad que mantiene en el club paulista, por lo que buscaría nuevos rumbos para su carrera.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.