Cuando faltaban segundos para que el Independiente Medellín sentenciara el debut de Falcao en la Liga colombiana con una derrota, apareció el remate salvador de Santiago Giordana. Este 1-1 parece que no opaca el mal debut del equipo azul. Muchos jugadores se vieron en un nivel muy bajo, como Andrés Llinás o Daniel Mantilla, que vieron muy cerca la tarjeta roja.

Mucha expectativa en la Liga colombiana por Radamel Falcao García. Los hinchas del ‘Embajador’ comienzan a vibrar fecha tras fecha con el once titular que presenta el técnico Alberto Gamero y mirar si está ‘El Tigre’. Ante Independiente Medellín, la decisión fue mantenerlo en la suplencia y darle rodaje durante la segunda parte en el Atanasio Girardot.

