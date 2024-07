La ex de James no se contuvo y reaccionó a la derrota de Colombia en la final de la Copa América

“Vuelve con él para que lo llame Ancelotti” y “vuelvan” fueron algunas de las reacciones de los seguidores de James Rodríguez cuando se dieron cuenta que su exnovia reaccionó a la derrota de la Selección Colombia contra Argentina en la final de la Copa América 2024. ¡Se ganó el amor del pueblo!

James venía de ser la gran figura de Colombia tras las victorias contra Paraguay, Costa Rica y Panamá (cuartos de final). Además, también fue el mejor jugador del partido en el empate contra Brasil. Llegó la semifinal y la marca aguerrida de Uruguay más el hecho de jugar con diez jugadores todo el segundo tiempo no le permitieron brillar.

Quizás fue por el desgaste de llegar con 378 minutos a la final o simplemente porque el trámite del partido no le permitió destacarse. James Rodríguez no tuvo un buen encuentro contra Argentina, salió cuando inició el alargue y no pudo contenerse a reaccionar con impotencia cuando a la Selección Colombia se le escapó el título de la Copa América 2024. Lo mismo le iba a pasar a su exnovia.

Desde que James y Daniela Ospina anunciaron en julio de 2017 que se separaron, la única relación oficial que se le ha conocido al jugador colombiano fue con Shannon de Lima. Esta relación duró hasta julio de 2021, pero los constantes comentarios de la modelo venezolana a las publicaciones del capitán de Colombia no dejan de aparecer. ¡Oh, oh!

La foto de James que hizo reaccionar a De Lima. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

James Rodríguez fue anunciado como nuevo jugador del Olympiacos, de Grecia, el 15 de septiembre de 2022 y De Lima reaccionó comentándole en Instagram que “¡ya pues! A quedarse en un solo sitio”, junto a dos emojis: una cara riéndose y un corazón. Ahora, era el momento que la modelo venezolana volviera a reaccionar tanto a la derrota de la Selección Colombia en la final de la Copa América 2024 como al primer mensaje del jugador colombiano tras perder contra Argentina.

La ex de James reaccionó a la derrota de Colombia en la final de la Copa América

Por un gol de Lautaro Martínez en el minuto siete del segundo tiempo suplementario, Colombia perdió la final de la Copa América 2024. La noche iba a ser larga, y cuando apenas se veían los primeros rayos del sol al otro día, apareció la reacción de la ex de James Rodríguez. “También se amaneció con el (emoji de corazón roto y una bandera de Colombia) por aquí…”, publicó Shannon de Lima en la red social Threads. ¡Y eso no sería todo!

Reacción de Shannon de Lima a la derrota de Colombia. (Foto: Threads / @shadelima)

La reacción de Shannon de Lima al primer mensaje de James tras perder la Copa América 2024

Luego de hacer público el dolor por la derrota de la Selección Colombia en la final de la Copa América, Shannon de Lima no dudó y también reaccionó al primer mensaje de James tras perder contra Argentina. “Duele muchísimo. Luchamos hasta el final, orgulloso de mis compañeros. ¡Gracias!”, publicó Rodríguez y su ex tuvo la reacción de responderle con tres emojis de unas manos aplaudiendo.

De Lima comenta mensaje de James, (Foto: Instagram / @jamesrodríguez10)