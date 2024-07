¿Ni siquiera el nivel demostrado en la Copa América 2024 lo pudo convencer? Mmm… James Rodríguez está cada vez más cerca de definir su futuro en Sao Paulo, y luego del gran rendimiento que tuvo con la Selección Colombia, el DT del equipo brasileño volvió a hablar del jugador colombiano, y con unas palabras habría definido su futuro.

Lo primero que hay que dejar en claro es que James tiene contrato con Sao Paulo hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, desde que Luis Zubeldía asumió como entrenador de Sao Paulo el 22 de abril, Rodríguez solo ha jugado cinco minutos. Otra historia diferente es cuando se pone la camiseta número ’10’ de Colombia.

Mientras que James Rodríguez brillaba en la Copa América al ganar cuatro premios al Mejor Jugador del Partido, a Zubeldía le preguntaron tras la derrota contra Atlético Minero, del 11 de julio de 2024, si el resultado hubiera sido diferente con el volante colombiano por el nivel que estaba demostrando con la Selección Colombia. La respuesta iba a hablar por sí sola.

Después de reírse de la pregunta, el DT sostuvo que “vamos a hablar de los que están. Imagínense que estoy con el árbitro… ¡Mamita querida! Siguiente pregunta“. ¡Uf! Fuertes palabras, pero… Luis Zubeldía se arrepintió de esta reacción ante un cuestionamiento sobre James y agregó “creo que está haciendo un gran campeonato. Me alegra mucho por James porque es jugador de Sao Paulo. No lo conozco mucho, pero imagino que es una buena persona”.

James Rodríguez y Luis Zubeldía. (Foto: Getty Images)

Sao Paulo le ganó a Gremio por uno a cero el 17 de julio por la fecha 17 del Brasileirao y al técnico argentino le volvieron a preguntar sobre James Rodríguez. Literalmente, se cansó del tema. “Me gustaría que hablarán con el presidente, con Rui (Costa), con Carlos Belmonte (director deportivo), de todos los movimientos que están pasando porque ellos son los que se encargan de esta situación. Te puedo hablar de la parte futbolística, y ya sabes lo que pienso. El equipo está en un lugar de la tabla bueno. Tuvimos varios problemas con lesiones importantes y de una u otra manera, fuimos respondiendo, así que me parece que esas cosas puntales tienen que hablarlo con ellos (los directivos)”, afirmó Zubeldía. ¡Ahí no iba a parar el tema!

Las palabras del DT de Sao Paulo que habrían definido el futuro de James

Si se le busca un lugar a James en el Sao Paulo de Luis Zubeldía, los cuatro jugadores que juegan en posición de ataque, Lucas Moura, Luciano, Ferreira y Jonathan Calleri, fueron elogiados por el DT diciendo que “los 4 de arriba están teniendo desequilibrio, juego, velocidad”. Por ahí no sería. ¿Y cómo volante mixto? Ante las lesiones de Luiz Gustavo y Pablo Maia, el ’10’ colombiano podría ser una opción, pero el entrenador argentino dijo unas palabras que habrían definido su futuro. “Es urgente y necesitamos jugadores ahí, la dirigencia lo sabe. No se trata de tener opciones dentro del plantel, hay muchos volantes, pero no juegan en esa posición, y se va a ver la peor versión de los jugadores que jueguen ahí. Eso lo vengo hablando hace 3 meses que llegué, se están buscando opciones, se está hablando”, sostuvo el técnico.

La nueva distinción que recibió James Rodríguez tras la Copa América 2024

James Rodríguez no solo ganó cuatro premios al Mejor Jugador del Partido y fue escogido por la Conmebol como el futbolista más destacado de la edición 48 de la Copa América. La nueva distinción que recibió el volante colombiano llegó por parte de Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) al ser elegido como el mejor jugador de la Copa América 2024.