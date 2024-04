La historia del Liverpool FC en la Europa League llegó a su fin en los cuartos de final. Aunque todo indicaba que se iba a dar la épica remontada porque antes de los primeros 10 minutos ya ganaban uno a cero, el equipo inglés no logró la hazaña. Tras la eliminación, el entrenador Jürgen Klopp opinó sobre la jugada en la que Mohamed Salah no le pasó el balón a Luis Diaz y erró un gol que pudo ser clave.

El peso que tiene Salah en los ‘Reds’ (Rojos) es tal que en un diario británico como lo es ‘The Sun’ publicó que el Liverpool podría contemplar la venta de ‘Lucho’ Díaz para asegurar la renovación millonaria del contrato del delantero egipcio, que termina el 30 de junio de 2025. Entonces, cómo no lo iba a respaldar el DT alemán.

Liverpool no pasa por el mejor momento y luego de perder por tres goles a cero contra Atalanta en el partido de ida de la Europa League, sufrieron otra derrota frente a Crystal Palace en la Premier League. Con este contexto, Jürgen Klopp decidió poner el equipo estelar en el partido del 18 de abril y tanto Mohamed Salah como Díaz iban a tener la oportunidad de anotar el segundo gol del encuentro.

Salah abrió el partido con un gol de penalti al minuto siete y estaban a dos goles de igualar el marcador global. No alcanzaron a pasar más de cinco minutos y Luis Díaz quedó mano a mano contra el arquero Juan Musso. La reacción del portero del Atalanta fue tan rápida que no dio espacio para una definición efectiva del extremo colombiano.

La siguiente opción de anotar sería para Mohamed Salah, quien quedó solo frente al arquero del Atalanta, y mientras ‘Lucho’ Díaz corría por el costado izquierdo pidiéndole el balón, la decisión del delantero egipcio fue definir por arriba de Musso. La pelota se fue desviada, y tras la victoria por un gol a cero que los eliminó de la Europa League, el DT del Liverpool habló sobre esta jugada.

Klopp opinó sobre la jugada en la que Salah no le pasó el balón a Diaz y erró un gol

En conferencia de prensa le preguntaron a Jürgen Klopp si le preocupada el nivel de Salah por los goles que se ha perdido y en la respuesta habló sobre aquella jugada en la que la estrella del Liverpool no le dio el pase a Díaz. “No estoy particularmente preocupado. Eso es lo que hacen los artilleros, eso es lo que les pasa a los artilleros, así es la cosa (…) No es que ‘Mo’ no haya perdido oportunidades antes en su vida, eso es parte del juego. El penalti fue súper convincente, un súper penalti, luego la siguiente oportunidad, obviamente fue desafortunada, pero no es la primera vez que falla una oportunidad así“, afirmó el entrenador alemán.

Los partidos que le quedan al Liverpool de Díaz para ganar la Premier League

Tras la eliminación en la Europa League, Liverpool le apunta a ganar la Premier League 2023-24. Luis Díaz, Mohamed Salah y compañía, llegan a la fecha 34 con 71 puntos en la tercera posición y les faltan los siguientes seis partidos:

Fulham vs. Liverpool: domingo 21 de abril a las 10:30 A.M.

Everton vs. Liverpool: miércoles 24 de abril a las 2:00 P.M.

West Ham United vs. Liverpool: sábado 27 de abril a las 6:30 A.M.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur: domingo 5 de mayo a las 10:30 A.M.

Aston Villa vs. Liverpool: lunes 13 de mayo a las 2:00 P.M.

Liverpool vs. Wolves: domingo 19 de mayo a las 10:00 A.M.