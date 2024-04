Luis Díaz es sin duda el mejor jugador colombiano de la actualidad. El jugador de Liverpool y la Selección Colombia está en su mejor momento y cada fecha lo demuestra con el conjunto inglés en la Premier League. Sus goles, asistencias, sacrificio, enganches, etc, lo tienen en lo más alto en unas de las mejores ligas del mundo.

El colombiano viene de marcar el fin de semana en el clásico ante Manchester United, además, de ser uno de los mejores de la cancha. La confianza que le ha dado el entrenador Jürgen Klopp ha sido fundamental para el rendimiento del jugador, siempre inicialista y muy pocas veces es la alternativa.

Vea también: Cruce furioso y picante de Luis Díaz contra Harry Maguire

El emocionante video que publicó Liverpool sobre Luis Díaz

Luis Díaz es sin duda uno de los consentidos del Liverpool que, fecha a fecha, lo demuestra. Esta vez publicó un nuevo video del colombino y no precisamente con las jugadas con las que levanta la ovación del público, sino que mostró una hermosa imagen que erizó la piel de los colombianos y los hinchas del club.

Tras el partido del Liverpool ante el Manchester United, la hinchada que asistió al estadio Old Trafford le dedicó un canto al colombiano. Los encargados de video del club los grabaron y este lunes publicaron el video:”Luis Diaz, he’s from Barrancas, and he plays for Liverpool…”, “Luis Díaz, es de Barrancas y juega en el Liverpool…”, es lo que gritaron los aficionados.

La predicción de Klopp que pone en duda el título para el Liverpool

A Jürgen Klopp le preguntaron si le vendría bien en la pelea por el título una ayuda del Manchester United cuando enfrenten al Arsenal en la penúltima jornada de la Premier League y en la respuesta la sinceridad salió a flote: “Probablemente, si todavía estamos aquí, sería fantástico, pero el Arsenal es un buen equipo de fútbol y si ellos (el United) juegan como lo hicieron hoy (7 de abril), el Arsenal ganará ese partido. Estoy 100 por ciento seguro“.

¿Cuándo vuelve a jugar ‘Lucho’ Díaz con el Liverpool?

Antes de seguir la emocionante disputa por el título de la Premier League en la jornada 33 cuando enfrenten al Crystal Palace el domingo 14 de abril a las 8:00 A.M. (hora de Colombia), ‘Lucho’ Díaz volverá a jugar con el Liverpool frente al Atalanta en el partido de ida por los cuartos de final de la Europa League. Este duelo será el jueves once de abril a las 2:00 P.M.