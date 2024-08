El espectacular centro de Cabal y golazo de Vlahovic que el VAR anuló de forma insólita

El serbio pudo acomodar de cabeza la pelota, la cruzó y puso el 3-0 parcial. Cuando todo parecía normal y antes de reiniciar las acciones del partido, el árbitro se tomó unos segundos, diálogo con el VAR, hizo las señas y anuló el gol de forma insólita, pues no se ve offside de Vlahovic, falta o algo más que pueda impedir el tercero de la Juventus. Era una linda asistencia del lateral colombiano.

Nadie lo puede entender. Parecía un gol legal del serbio Dusan Vlahovic en el debut de la Juventus en la Serie A 2024/2025. Se celebró con toda la euforia posible, pues se ve que no hay nada alterado en la jugada que impulsó el colombiano Juan David Cabal con un lindo centro.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.