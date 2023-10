El mundo del fútbol, especialmente desde Colombia, está al pendiente de la delicada situación de Luis Díaz y el secuestro de su padre. Han sido muchos los pronunciamientos de solidaridad con el futbolista de Liverpool y ahora se ha sumado el cantante, Feid.

La familia de Luis Díaz está viviendo un momento realmente complicado. El padre del futbolista de Liverpool, Luis Manuel está secuestrado desde el pasado sábado 28 de octubre. Las fuerzas policiales colombianas han desplegado un gran operativo para su rescate.

Desde que la Fiscalía confirmó la noticia, hubo muchos pronunciamientos sobre el caso. Liverpool, Jürgen Klopp e incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino se solidarizaron con el jugador. Ahora ha salido el cantante, Feid con un pequeño gesto para el futbolista desde el programa, La Resistencia.

El gesto de Feid

‘Ferxxo’ fue el invitado de David Broncano para la edición de este lunes de La Resistencia, programa que se transmite en España por Movistar+. El cantante colombiano apareció con una camiseta de Liverpool con su nombre y el dorsal 19 con la firma de Luis Díaz.

Broncano no dudó en preguntarle al artista por la camiseta de los ‘Reds’ y el cantante aprovechó para hablar del delicado momento que atraviesa el futbolista. “Esta me la dio Luis Díaz. Él está pasando por un momento pesado. Le secuestraron a la familia“.

“Desde donde me esté viendo mi niño, que se recupere de lo que haya pasado. Ya liberaron a la mamá, pero no le liberaron al papá todavía. Que por favor esto pase rápido” agregó Feid sobre la situación del futbolista, que se encuentra a la espera del rescate de su padre.

¿Qué se sabe del padre de Luis Díaz?

La Fiscalía confirmó el secuestro de los padres de Luis Díaz el pasado sábado 28 de octubre. Ambos se transportaban en su camioneta en el departamento de La Guajira cuando fueron interceptados por sus secuestradores. Cilenis Marulanda fue liberada en un área rural y el auto fue abandonado cerca de la zona. Sin embargo, el padre del futbolista sigue secuestrado.

El rescate de Luis Manuel Díaz se ha convertido en un asunto de estado y la Policía trabaja en colaboración con las Fuerzas Armadas para la búsqueda por tierra y aire. Según informa El Tiempo, 230 comandos de élite participan en el operativo de búsqueda.

El general Alejandro Zapata, subdirector de la Policía Nacional habló sobre el operativo. “Tenemos claridad de personas que pudieron estar vinculadas en el hecho. Cuando ocurren hechos de estos generalmente no es espontáneo, hay una planificación anterior, gente que arrastra a las personas a un sitio, es decir, los ubican para que lleguen otros y eso es lo que estamos investigando“.

Las autoridades no descartan que los secuestradores hayan logrado cruzar la frontera con Venezuela. “Lo que sabemos es que el secuestro ocurre en La Guajira y por lógica está cerca a la frontera, no tenemos en este momento algún elemento de juicio que nos indique que se ha pasado la frontera, no lo podemos afirmar, pero tampoco lo descartamos. Es muy posible que busquen la posibilidad de escapar hacia ese lugar“.

