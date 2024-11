El jugador colombiano que podría ser nuevo jugador del Bayern Múnich

Tras los pasos de Adolfo Valencia y James Rodríguez. Un jugador colombiano sueña con vestir la camiseta de uno de los clubes más poderosos del mundo y trabaja para quedarse y estar en la primera plantilla del Bayern Múnich lo más pronto posible. Esta joven promesa no pierde tiempo e intenta aprovechar las oportunidades que le brindan los expertos alemanes.

El nombre no era tan conocido en el fútbol colombiano hasta que César Augusto Londoño dio detalles de él en El Pulso del Fútbol. Se llama Daniel Medina. En febrero de 2024 recibió una oportunidad para estar una semana en la academia del Bayern Múnich en Alemania y pudo quedarse. El club alemán y la fintech latinoamericana ‘Global66’, unieron esfuerzos para hacer este sueño posible.

Más exactamente, la campaña se llama ‘Tu Talento es Global’, que reunió a 11 talentos de Colombia y Chile para que tuvieran la oportunidad de destacarse ante los ‘scouts’ alemanes. Por una semana, los futbolistas estuvieron por las instalaciones del Bayern Múnich, caminaron por el museo del club y vieron partidos de la Bundesliga.

Daniel Medina fue uno de los jugadores más destacados, superó todas las pruebas y viajó nuevamente en abril a la ciudad de Múnich junto a otros jóvenes que fueron seleccionados por el entrenador internacional de la ‘World Squad’ del Bayern Múnich. Pudo demostrar su talento ante los reclutadores y empezar una etapa formal con la academia sub-18 del gigante alemán. Desde este momento, será fundamental que se pueda mantener, establecer sus buenos hábitos y seguir explorando su talento deportivo.

Daniel Medina y una oportunidad de oro en el Bayern Múnich

“La oportunidad que me brindó Global66 de ir a Alemania me impulsó a soñar en cosas más grandes, fue un puente que me llevó a experiencias que no conocía. Creo que esta alianza ayuda a que muchos jóvenes que tienen el talento de jugar fútbol puedan alcanzar sus más grandes sueños”, señaló Daniel Medina.

“En Global66 creemos que el talento latinoamericano tiene un potencial inmenso. Esta iniciativa no solo brinda la oportunidad a más jóvenes de ser reconocidos globalmente, sino que también les permite impactar positivamente en sus comunidades a través de alianzas entre el deporte y la tecnología”, comentó Santiago Mejía, Country Manager de Global66 en Colombia.

