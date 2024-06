El futuro de Luis Díaz ha sido tema de debate en el entorno de Liverpool en los últimos meses y hay muchos rumores que lo ubican fuera de Anfield. Ahora ha salido una vieja leyenda de los Reds a hablar de la situación del club de cara al mercado de pases, poniendo al coombiano en la lista de reemplazables.

Liverpool inicia con un nuevo proyecto tras la salida de Jürgen Klopp. Arne Slot tomará el puesto del alemán y se esperan muchos cambios en el plantel en los próximos mercados. Una de las posibles salidas del equipo de Merseyside es Luis Díaz.

‘Lucho’ ha sido vinculado con clubes como FC Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG) en los últimos meses. La situación del guajiro ha generado opiniones divididas en el entorno de Liverpool y las últimas declaraciones de Michael Owen han generado algo de polémica en Colombia.

Los intocables de Michael Owen

En una entrevista con AceOdds, Owen habló del mercado de pases. “No necesariamente creo que haya alguien o alguna posición que sea realmente débil (en Liverpool)… Mi mayor preocupación es encontrar a los próximos jugadores genios absolutos, que marquen la diferencia. Y si alguno de ellos surge, ahí es donde el Liverpool debería mirar durante los próximos años. Sus jugadores de élite están envejeciendo, jugadores como Van Dijk y Salah y, con el debido respeto, puedes reemplazar prácticamente a todos los demás jugadores pero no a ellos“.

“Hay grandes jugadores en todo el mundo, pero encontrar al mejor central del mundo no es fácil o reemplazarlo no va a ser fácil. Encontrar un atacante por derecha que marque 30 goles cada año es casi imposible. Entonces, dos grandes se irán o envejecerán o lo que sea en los próximos tres o cuatro años. Esa es mi preocupación por el Liverpool” añadió.

El exjugador consideró que el resto de los jugadores son reemplazables. “Hay ciertos jugadores que son simplemente excepcionales y de clase mundial y son literalmente uno de los mejores del mundo en su posición. Y sin ser irrespetuoso con cualquier otro jugador, con el debido respeto, cualquier otro jugador, si se fuera del Liverpool, pensarías, ‘bueno, vale, es un poco triste, pero definitivamente puedes reemplazarlo“.

¿Qué pasa con Luis Díaz?

El inglés se refirió puntualmente a la estrella de Colombia. “Definitivamente puedes conseguir otro Luis Díaz o Darwin Núñez o Curtis Jones o quien sea. Puedes encontrar a esos jugadores ahí fuera. Son jugadores realmente, muy buenos pero puedes encontrarlos. No puedes reemplazar a Virgil van Dijk. No puedes reemplazar a Mo Salah. Simplemente no puedes“.