Juanfer Quintero no es ajeno al fútbol colombiano y no cierra la puerta a un regreso al FPC. Ya visitó la camiseta del Junior de Barranquilla, sin pena ni gloria, estuvo por Atlético Nacional y cumplió el sueño de jugar en el equipo de sus amores (Independiente Medellín). Recientemente, le hizo guiños a Millonarios y ahora aparece la oferta de América de Cali, que dependerá de cómo termine el campeonato y si puede obtener el cupo a torneo Conmebol. Además, el contrato del futbolista con Racing va hasta 2025. Comienza la danza de nombres por Juan Fernando.

“Pueda que al final no se dé, pero lo de los acercamientos, la plata, el empresario, el dinero que Juanfer pediría, todo lo tiene el América. Cuando se acabó la fecha 19 de la Liga, la plata la tenía el América. Ahora toca esperar qué pasa con la Sudamericana, el título y demás”, agregó Shey.

“América tiene el empresario, tiene la plata y la rompe don Tulio, porque ya hizo conexión para traer a Juanfer. En lo económico es un juego de plata, pero la tiene. Solo tienen que esperar cómo avanza el tema de Racing y que no se les meta otra oferta de afuera”, dijo Sheyla García.

