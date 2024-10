James Rodríguez volvió a ser figura con la Selección Colombia en las Eliminatorias. El ‘10’ del combinado nacional comandó la victoria de la ‘tricolor’ sobre Chile en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El volante asistió a Luis Díaz en el segundo gol que le permitió al equipo tomarse confianza para luego ganar 4-0.

Para nadie es un secreto que James es el jugador más importante en la Selección Colombia, incluso es de temer para los rivales, por eso fue catalogado como el mejor jugador de la Copa América 2024 donde fue subcampeón, sin embargo, a nivel de clubes no tiene tanto protagonismo.

Filtran sorpresivo aviso del Rayo Vallecano a James Rodríguez

Desde su llegada al Rayo Vallecano, James no ha podido tener la continuidad esperada, no ha jugado en todos los partidos y normalmente inicia desde el banco de suplentes. No obstante, todos esperarían que esto cambiara con las actuaciones de James con su Selección, pero todo parece indicar que no será así.

Desde España filtraron un aviso del Rayo Vallecano a James Rodríguez para lo que viene en LaLiga. El diario ‘Marca’ de este país escribió un artículo sobre el ‘10’ en el que indica que lo hecho en la Selección Colombia no es suficiente para el club.

El medio de comunicación escribió: “James ya no sabe qué más hacer. El colombiano, a pesar de haber salido figura en el parón, muy probablemente vuelva a ser suplente”.

Si bien no es una información oficial por parte del entrenador o el equipo, ya se ha visto en anteriores fechas que no es la primera opción para el técnico Íñigo Pérez que normalmente le da minutos en los segundos tiempos.

¿Cuándo vuelve a jugar James con Rayo Vallecano?

Luego de su participación con la Selección Colombia en la que registró una derrota, una victoria y una asistencia, James Rodríguez se prepara para enfrentar este domingo al Mallorca en condición de visitante, compromiso que se disputará desde las 7:00 a.m. (hora colombiana).