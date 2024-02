Eden Hazard fue un jugador que estuvo en lo más alto del fútbol mundial, sin embargo, sus últimos años fueron complicados, a tal punto que decidió dejar su carrera apenas con 32 años. Su paso por el Real Madrid se le convirtió en un infierno, pues las lesiones lo alejaron de las canchas y lo afectaron personalmente.

Hazard llama presumido al Real Madrid y cuenta por qué no brilló en España

En una entrevista que le dio la vuelta al mundo, Hazard habló del Real Madrid y de Zinedine Zidane: “fui seguidor de Zidane desde pequeño, el Bernabéu, la camiseta blanca… El Madrid tiene un encanto que los demás no tienen, es un club especial. Pero más allá de eso, creo que no encajo. Es un club un poco presumido y yo no soy así. La forma cómo jugábamos no me gustaba, pero era mi sueño. No podía acabar mi carrera sin venir aquí”.

“Me habría gustado hacer las cosas a mi manera y triunfar. El Madrid es más grande que cualquier otra cosa y es complicado jugar allí. Quizá necesitaba entrenar más. Tuve las peores lesiones en el peor momento: la operación, la placa, vuelvo, me duele, fuerzo… Después llega Ancelotti y me preparé bien y jugué bien, pero mi cuerpo, el dolor, las lesiones…”, dijo en diálogo con L´Equipe.

A la historia agregó que: “una mañana, cuando me desperté, tenía un bulto en el tobillo. Una infección. Me van a operar otra vez, que es lo yo que quería y pedí. Me quedaban dos años más de contrato y me dije: ‘Adelante, intenta hacerlo. Luego, perdí mi sitio, mi confianza y luego mis ganas. Me hubiera gustado entender por qué y no pude”.

También tuvo autocrítica y reconoció: “me dejé llevar como me dejo cada verano. Siete años en Inglaterra, sin descanso en Navidad, dándolo todo, cuando tenga tres o cuatro semanas de vacaciones ‘no me molestes’: barbacoas, vino… todo eso. Y es lo que me permitió reiniciar y empezar de nuevo. Después en el Madrid la cosa salió mal y ya está”.