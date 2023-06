Lastimosamente, la temporada 22/23 no acabó de la mejor manera para James Rodríguez. En su regreso a Europa, volvió a quedarse sin equipo luego de que él y Olympiacos anunciaran la rescisión de su contrato de forma inmediata. En plenas finales de la campaña, el club griego prescindió de sus servicios y el colombiano quedó como agente libre para el próximo mercado de fichajes.

Sin embargo, su salida de Olympiacos fue más traumática de lo que se esperaba. Tras el anuncio, varios medios en Grecia apuntaron a las razones que dejaron a James Rodríguez sin lugar en El Pireo. En primer lugar, aseguran que tuvo un encontronazo con el DT tras un partido y, por otra parte, le acusaron de tener una constante vida nocturna en ese país.

Esto fue tema de conversación entre el jugador y Vicky Dávila, en su charla exclusiva para la revista ‘Semana’. Sobre la primera acusación, no se habló nada. De lo segundo, James Rodríguez negó rotundamente haber asistido a clubes de fiesta nocturna en Grecia. “No voy a decir que nunca he ido porque sí lo he hecho, pero nunca fui a clubes en Grecia. Eso fue un complot de gente en el club que me quería afuera”.

(VIDEO) Las palabras de James Rodríguez sobre su polémica salida de Olympiacos de Grecia