James Rodríguez no seguirá en São Paulo, por lo que la duda de los seguidores del capitán de la Selección Colombia, es conocer cuál será el nuevo destino del talentoso mediocampista, el cual brilló y fue elegido el mejor jugador de la Copa América, al que después de su gran presentación, le aparecieron algunos pretendientes.

Todo indica que el destino del ’10’ sería el fútbol europeo, pero no se ha definido cuál será la Liga y el club al que llegaría Rodríguez, debido a que serían varios los equipos que estarían con interés por el colombiano, el cual espera definir su destino en los próximos días, teniendo en cuenta que los equipos ya están en pretemporada.

Desde Inglaterra buscarían a James Rodríguez

Según informó la prensa inglesa, serían cinco los clubes a los que les habrían ofrecido a James, ellos son Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham, Wolverhampton y Brighton, por lo que el destino del mediocampista colombiano se acercaría mucho a la Premier League, fútbol que conoce muy bien, tras lo que fue su paso por Everton entre los años 2020 y 2021.

El colombiano caería muy bien a alguno de estos equipos, teniendo en cuenta su calidad técnica, la cual es una de las características principales del fútbol inglés, por lo que muchos fanáticos de Rodríguez, esperan que se pueda concretar su arribo a la mejor liga del mundo, en lo que sería una nueva oportunidad para el volante en Europa.

Las otras opciones para James Rodríguez

Además, del fútbol inglés, desde Europa se ha asegurado que clubes de España e Italia tendrían interés en James, aunque el periodista Tancredi Palmeri, contó en Caracol Radio, que evidentemente el jugador fue ofrecido al Napoli y la Lazio, pero su llegada no sería nada fácil, especialmente al club napolitano, debido a que no necesitan a un futbolista con sus características.

“James Rodríguez fue ofrecido en Italia a dos equipos, al Napoli, con el cual, cuando Carlo Ancelotti, estaba, estuvo muy cerca. En el año de la Copa América de Brasil, hablando con James Rodríguez, me habló de Napoli y toda la ciudad soñaba, pero al final no se pudo. Ahora volvieron a ofrecerlo. Pero Napoli ahora tiene a Conte. James Rodríguez no encaja mucho en el 3-5-2 de Conte. Entonces, en la evaluación técnico-táctica, no encaja”, indicó.