Juan Guillermo Cuadrado es uno de los futbolistas colombianos que más ha brillado en el fútbol internacional, tras mantenerse en la élite durante muchos años, pero la actualidad del jugador no es el mejor, debido a que ha presentado muchos problemas con las lesiones, es por esto que el propio deportista hizo una muy triste confesión.

Quien también es referente de la Selección Colombia, no ha podido tener la continuidad esperada desde que llegó al Inter de Milán, esto debido, especialmente, que la mayoría del tiempo lo ha vivido lesionado, hecho por el que ha recibido algunos cuestionamientos por parte de los aficionados, que esperan mucho de él.

Pues Juan Guillermo se refirió a los inconvenientes de salud que ha presentado por medio de su cuenta de Instagram, allí confesó la dificultad que ha vivido por una lesión en el tendón, inconveniente por el que no ha podido jugar mucho, pero cuando lo ha hecho, siempre ha sido con un gran dolor en su pierna, por lo que tras intentar recuperarse y evitar ser operado, finalmente, no tiene otro remedio que hacerlo.

La triste publicación de Juan Guillermo Cuadrado

“He venido luchando con un dolor en el tendón y hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%. Quemé todas las opciones de tratamiento, evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor si no tomo esta decisión”, dijo inicialmente Cuadrado.

Que después agregó: “Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha. Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad. Pero con FE en Dios, porque él hace que todas las cosas ayuden para bien Romanos 8:28”.

Los números de Juan Guillermo Cuadrado con el Inter

El colombiano llegó al poderoso club italiano, en medio de una gran controversia por su paso por la Juventus, por lo que hinchas de ambos clubes cuestionaron su arribo, pero con el pasar de los minutos, loa aficionados del Inter lo empezaron a apoyar, a pesar de la falta de continuidad, debido a que solamente ha estado en 7 de los 16 partidos que ha disputado el cuadro ‘negro-azul’ en el campeonato, sumando un total de 149 minutos en la cancha.

A pesar del poco tiempo, Cuadrado tiene dos asistencias, por lo que ahora la espera estará en conocer cuánto será el tiempo de recuperación del futbolista colombiano, el cual buscará poder estar al 100% y mostrar su talento con el equipo interino.

