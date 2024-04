Liverpool está frente a uno de los partidos más importantes de la temporada hasta el momento. Su sueño de ser campeón continental está en jaque y deberá firmar una histórica remontada si quiere recuperar su condición de favorito al título. Comenzó los cuartos de final de la Europa League siendo goleado en casa por 0-3 ante Atalanta. Queda el juego de vuelta en Italia y los dirigidos por Jürgen Klopp van por la épica.

Atalanta vs. Liverpool está programado para jugarse este jueves, 18 de abril. En la previa al partido, el técnico del equipo de Bérgamo atendió a los medios y dejó claro que no se siente ganador todavía. A pesar de la goleada en Anfield, Gian Piero Gasperini no se dejó ver confiado y aseguró que la serie no está cerrada del todo.

“Mañana empezamos 0-0, nuestra capacidad tendrá que ser no pensar en el resultado de la ida, ese tiene que ser nuestro objetivo“.

Gasperini advierte al Liverpool ante de la vuelta en Bérgamo

Si hay un técnico capaz y reconocido en Italia por su experiencia, ese es Gian Piero Gasperini. No es presumido ni para nada confiado. En rueda de prensa habló de Liverpool y no paró de elogiar a su plantilla y las capacidades que tienen para afrontar este tipo de duelos. Advirtió que espera al mejor equipo de Klopp para tener un duelo de alto calibre en Italia.

“Espero el mejor Liverpool posible. Con un equipo que venga aquí para aprovechar todas sus oportunidades. Tendremos que hacer un gran partido para conseguir el resultado“.

Con un doblete de Gianluca Scamacca y el moño de Mario Pasalic, Atalanta venció por goleada al Liverpool en el duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Los 90 minutos restantes de esta serie se jugarán en Bérgamo, en la casa de ‘La Dea’.