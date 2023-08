Sigue la polémica en España por el beso que le dio el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso sin su consentimiento, en medio de la premiación por haber conseguido el título del Mundial Femenino de mayores, hecho que ha generado muchas críticas al dirigente deportivo.

En medio de una asamblea extraordinaria de la Federación Española, en la que se esperaba la renuncia de Rubiales, el directivo habló sobre lo ocurrido, aseguró que no renunciará, a pesar del deseo de muchos para que abandone el cargo y además justificó el beso diciendo que fue un “piquito” que ella también quiso.

“Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración”, dijo Rubiales.

Posteriormente, el presidente narró su versión de lo ocurrido, en donde indicó que fue Jenni el que lo levantó y se le acercó, por lo que él le propuso un beso, al que ella accedió.

“Y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (…) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti y me contestó, eres un crack y yo le dije ¿un piquito?, y ella dijo vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo”, expresó Luis, palabras que han generado mucha más indignación por lo ocurrido.

Aquí las palabras de Luis Rubiales que han aumentado el malestar: