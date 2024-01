Yaser Asprilla es uno de los futbolistas colombianos con mejor presente en el fútbol europeo y su carrera podría dar un gran salto en las próximas semanas. El jugador ha tenido un rendimiento asombroso en el plantel de Watford de la Segunda División del fútbol inglés y el club podría sacar una millonada en caso de concretar su traspaso.

El mercado de pases en Europa está al rojo vivo y varias figuras colombianas podrían estar por cambiar de aires a mitad de temporada. Uno de ellos es Yaser Asprilla, jugador surgido de las divisiones inferiores de Envigado que pisa fuertemente en el English Championship.

Uno de los clubes que habría mostrado interés en el volante ofensivo para este mercado invernal es Sporting Lisboa. La gran promesa del fútbol colombiano podría sumarse a la lista de futbolistas cafeteros que llegan al fútbol portugués, como lo hicieron estrellas como Radamel Falcao, James Rodríguez y recientemente Luis Díaz.

¿Cuánto pide Watford por la ficha de Yaser Asprilla?

Watford sabe perfectamente del potencial de Yaser Asprilla y, tras su primera mitad de temporada con 4 goles y 4 asistencias, el club buscará sacar la mayor cantidad posible por su traspaso. El contrato firmado hasta el 30 de junio del año 2026 juega en favor del equipo inglés a la hora de negociar.

En este sentido, CNN Portugal resaltó que el equipo de la segunda categoría del fútbol de Inglaterra esperaría obtener entre 10 y 12 millones de euros por la ficha del jugador colombiano en este mercado. Sin duda, una cifra importante para un club que no juega la Premier League esta temporada.

Información cruzada

Luego de que corriera el rumor sobre el interés de Sporting Lisboa en Yaser Asprilla, el diario Record aseguró que el volante ofensivo no está en la lista de interés del equipo portugés. Esto añade incertidumbre al futuro inmediato del cafetero, ya que parecía ser el destino más atractivo en este mercado invernal del fútbol europeo.

“Yaser Asprilla no está en los planes del Sporting. El joven colombiano no solo no recibió ningún contacto por parte de los Leones, sino que tampoco aparece en la lista de posibles refuerzos” aseguró el diario portugués luego de que corriera el rumor sobre el traspaso.

¿Qué sigue para Asprilla?

En caso de caerse definitivamente la opción de Sporting Lisboa, no sería un gran problema para el nuevo gran talento del fútbol cafetero. Vale recordar que hace algunas semanas el diario AS reportó que había ojeadores de varios equipos de la Premier League atentos al rendimiento del futbolista en este gran momento que atraviesa con la camiseta de Watford.

De momento, parece que no hay ofertas formales en las oficinas de Watford por la ficha de Yaser Aprilla. Sin embargo, parece cuestión de tiempo para que algún equipo de primera categoría, sea o no de la Premier League, apueste por la joya de Colombia. Para esto deberán, por supuesto, acordar su salida con el club del Championship por una jugosa cantidad.

