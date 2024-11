La decisión que tomó la FIFA con James Rodríguez tras la versión que cambiaría de equipo

¡Llegó la respuesta perfecta para Rayo Vallecano y su entrenador! En el mundo del fútbol se instaló la versión que James Rodríguez podría cambiar equipo por los pocos minutos que juega con el DT Iñigo Pérez, y ante esta narrativa, apareció una decisión de la FIFA que dejó algo muy claro.

El 26 de agosto de 2024 se anunció la llegada de James a Rayo Vallecano, y aunque el presidente del equipo la comparó con lo sucedido cuando Diego Maradona firmó con Napoli, el ’10’ colombiano apenas suma 136 minutos en seis partidos.

“Todos sabemos el nivel que tiene James y como juega con Colombia, lleva poquito tiempo en el Rayo y elijo los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria, lo cual no significa que él no me pueda acercar, pero yo tengo que tomar decisiones”, dijo Iñigo Pérez el 19 de octubre para empezar a dejar en claro su no preferencia hacia Rodríguez.

El periodista Roberto Antolín, de ESPN, informó que James Rodríguez se iría del Rayo Vallecano en el mercado de invierno y a partir de enero cambiaría de equipo. Con este contexto sobre la mesa, llegó la decisión de la FIFA con el capitán de la selección colombiana para dejarle en claro al entrenador español por qué es uno de los mejores jugadores del mundo.

La decisión de la FIFA con James tras la versión que cambiaría de equipo

El logo de la FIFA y James Rodríguez. (Foto: X / @FIFAcom e Imago)

Luego de la versión que cambiaría de equipo, la Federación Internacional de Fútbol Asociación decidió nominar a James entre los mediocampistas candidatos para estar incluidos en el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA. Además, lo destacó como uno de los 22 mejores volantes del mundo y, de paso, le dejó claro a Rayo Vallecano qué tipo de jugador están dejando sin minutos.

James, nominado al mejor 11 del Premio The Best. (Foto: X / @FIFAWorldCup)

¿Cómo votar por James para el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA?

La gran novedad para el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA es que los “aficionados tendrán la oportunidad de participar en la elección” votando en la página oficial del ente regulador del fútbol. Los votos de los hinchas tendrán el mismo valor que las elecciones de un panel de expertos y la votación se cierra a las 5:59 P.M. (hora colombiana) del martes 10 de diciembre. La ceremonia para conocer si James Rodríguez ganará este reconocimiento se realizará en enero de 2025 con día por confirmar.

