Luego, estuvo cuatro temporadas en el Villarreal, donde también conquistó Europa y ratificó que LaLiga es el fútbol ideal para sus condiciones. Precisamente, la cuenta oficial de la liga española publicó una serie de golazos donde aparece Carlos Bacca, Lionel Messi e Iker Muniain, dejando claro que el ídolo de Junior de Barranquilla no pasa para nada desapercibido en el balompié ibérico.

Carlos Bacca sigue demostrando toda su calidad en el fútbol de Europa y no solamente él da las razones del porqué es uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia por el mundo. El atacante de Puerto Colombia, quien hizo de pescador en sus épocas de juventud, es elogiado por LaLiga y aparece en un listado con el astro argentino Lionel Messi.

