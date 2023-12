Finalmente, Duván Zapata ha logrado ser protagonista con el plantel de Torino. El delantero se dejó llevar por las emociones luego de su doblete y rompió a llorar en sus declaraciones post partido y le tiró un dardo a Atalanta a solo meses de su salida de Bérgamo.

No está siendo un inicio de temporada sencillo para Duván Zapata en el plantel de Torino. El delantero colombiano llegó al equipo granate sobre el final del mercado de pases, llegando en condición de préstamo proveniente de Atalanta. Ahora intenta adaptarse a su nuevo equipo.

Los primeros meses de Zapata en Turín no han sido fáciles. El atacante ha tenido dificultades para marcar, pero finalmente se logró destapar con un doblete, justamente ante su exequipo. El colombiano rompió en llanto ante la prensa y le tiró una indirecta a su antiguo club.

Salida amarga de Atalanta

Duván Zapata fue el principal argumento de Atalanta en el frente de ataque en las últimas temporadas. Con la camiseta de la Dea, el atacante tuvo 191 presencias oficiales, registrando 82 goles y 43 asistencias en todas las competiciones.

Sin embargo, la última temporada del jugador con el equipo de Bérgamo se vio opacada por las lesiones. El club fichó a Gianluca Scamacca en el mercado de pases y el futbolista cafetero buscó espacio en otro equipo. Ahora viste la camiseta de Torino en condición de préstamo.

Ley del ex

Duván Zapata tenía toda la presión sobre sus hombros luego de haber anotado tan solo un gol en 11 partidos con la camiseta de Torino. Las dudas y críticas empezaban a caer sobre el colombiano, pero logró destaparse en el partido de este lunes, justamente ante su exequipo.

El partido en la ciudad de Turín se abrió al minuto 22′. Zapata definió a la corta distancia luego de un pase de Nikola Vlasic desde el costado izquierdo. El delantero controló en el borde del área chica y definió de pierna izquierda. Luego, al minuto 56′, Antonio Sanabria amplió la ventaja desde el punto penal.

El colombiano no se conformó con un gol ante sus excompañeros. Sobre los últimos minutos, Duván Zapata recibió otro pase de Vlasic dentro del área. Luego de sacarse la marca de un defensor, el artillero sacó el tiro a la base del poste para cerrar la goleada.

¿Dardo a Atalanta?

Luego del partido, Duván Zapata pasó por los micrófonos de DAZN y dio a entender que no era apreciado en el plantel de Atalanta. “Estoy emocionado. Desde que yo llegué aquí me han hecho sentir importante. Han pasado cosas, que no me han dado el valor que merecía. Pero llegué aquí y rápido me han dado el cariño y aunque hay días difíciles, estoy superándolo“.

“Hoy esta victoria ha sido importante. Los atacantes marcamos, era importante ganar confianza. Merecíamos este partido porque quizás contra Monza y Bolonia hicimos buenos partidos, pero no fuimos recompensados con puntos, siempre por nuestros propios errores. Empezamos desde estos partidos para continuar el año de la mejor manera” añadió.