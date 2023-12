Luego de su inolvidable Mundial de 2014, James Rodríguez alcanzó el estrellato y se posicionó como uno de los jugadores más codiciados del mundo. El futbolista colombiano firmó por Real Madrid en el punto más alto de su carrera, habiendo rechazado ofertas importantes de otros dos gigantes del fútbol europeo.

No hay duda que James Rodríguez fue la máxima figura del fútbol colombiano en la década pasada. El cucuteño, luego de su espectacular presentación en el Mundial de Brasil 2014, firmó por Real Madrid con el sueño de ganar los títulos más prestigiosos.

Ahora, casi una década más tarde, el futbolista recordó lo ocurrido tras esa Copa del Mundo, revelando que la Casa Blanca no era la única interesada en su ficha en ese momento. El jugador de la Selección Colombia le cerró las puertas a un par de gigantes del Viejo Continente.

Llegada a Real Madrid

Luego de un gran rendimiento en AS Mónaco, James Rodríguez aumentó fuertemente su cotización con su actuación en el Mundial. Real Madrid no desaprovechó su oportunidad y cerró rápidamente su traspaso por la suma de 75 millones de euros en el mercado invernal.

Sin embargo, Real Madrid no fue el único club que intentó llevarse la ficha del colombiano. En una conversación con Pelicanger en Twitch, el cucuteño reveló cuáles fueron los clubes que se acercaron a él tras la Copa del Mundo, con ofertas superiores a las del equipo español.

Ofertas rechazadas

“A mí me quería el PSG y el City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Madrid, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada” reveló James Rodríguez sobre lo ocurrido 9 años atrás en el mercado invernal europeo.

El colombiano resaltó que prefirió el prestigio de Real Madrid a sueldos superiores en otros clubes. “Florentino Pérez me llamó y me dijo para convencerme: ‘¿Qué quieres, dinero o gloria?’ y después yo le contesté que lo que quería era gloria. Él me respondió: ‘Bueno, pues está hecho‘”.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en Real Madrid?

Real Madrid es el club en el que James Rodríguez ha disputado más minutos de juego, habiendo tenido 125 presencias con 37 goles y 42 asistencias. Sin embargo, su protagonismo fue cayendo con el paso de las temporadas, llegando a ser relegado al banquillo por Zinedine Zidane.

Durante su estancia en el Santiago Bernabéu, el jugador consiguió 2 títulos de LaLiga, una Supercopa de España, 2 Champions League, 2 Supercopas de la UEFA y 3 Mundiales de Clubes. Sin duda, un paso más que exitoso para llenar de trofeos su vitrina.

El colombiano también tuvo un paso de un par de temporadas a préstamo en Bayern Múnich, donde también logró sumar algunos títulos. El futbolista ganó 2 Bundesligas, 1 Copa de Alemania, 2 Supercopas de Alemania en su estancia en el plantel teutón.

James Rodríguez no ha vuelto a ganar títulos desde su salida del equipo merengue. El colombiano, tras su despedida del Santiago Bernabéu, pasó por las filas de Everton, Al-Rayyan, Olympiacos y ahora milita en Sao Paulo del fútbol brasileño.