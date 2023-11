Lo ocurrido con Luis Díaz el pasado domingo 5 de noviembre le dio la vuelta al mundo. El futbolista colombiano aprovechó su regreso a las canchas para visibilizar su delicada situación familiar. El jugador mostró el mensaje “libertad para papá” en su camiseta, algo que podría conllevar una sanción.

La situación de Luis Díaz es sumamente complicada. El padre del jugador fue secuestrado por el grupo paramilitar, ELN el pasado sábado 28 de octubre en el departamento de La Guajira, Colombia y se espera que sea puesto en libertad en las próximas horas.

Han sido días sumamente tensos en el entorno del jugador por el secuestro de Luis Manuel Díaz. El jugador se mantuvo apartado de toda actividad con Liverpool hasta finales de la última semana. El atacante colombiano volvió a la acción en la visita de los Reds a Luton Town el pasado domingo, partido en el que marcó el gol de la paridad y mostró el mensaje en su camiseta.

El mensaje de Luis Díaz

Luis Díaz entró al partido al minuto 83′ en sustitución de Ryan Gravenberch y no tardó en marcar la diferencia. El guajiro anotó el gol del empate sobre el final del encuentro y mostró el mensaje “libertad para papá” en la camiseta que llevaba debajo de la casaca de Liverpool.

La imagen de Luis Díaz con el mensaje en su camiseta se hizo viral. La situación con el padre del futbolista ha generado una inmensa preocupación en el mundo entero y se espera por la liberación del padre del futbolista de Liverpool en las próximas horas.

¿Sancionan a Luis Díaz?

A pesar de que nadie se quejó por el gesto de Lucho, el reglamento de la Football Association (FA) prohíbe a los futbolistas sacarse la camiseta al celebrar los goles y mostrar mensajes personales. Por ende, las acciones del futbolista colombiano podrían acarrear una sanción.

Sin embargo, según apunta el diario Daily Mail, la FA no tendría contemplado abrir un procedimiento disciplinario de oficio contra Luis Díaz por su celebración del pasado domingo. Los dirigentes entendieron la naturaleza extraordinaria de la celebración del gol del colombiano,

“El extremo no afrontará repercusiones por su celebración. Dadas las circunstancias excepcionales, y el hecho de que el jugador de 26 años no se quitó completamente la camiseta, se conoció que los dirigentes no presentarán cargos” aseguró el diario inglés.

¿Cuándo liberan al padre de Luis Díaz?

El padre de Luis Díaz sigue secuestrado por el ELN. El Gobierno de Colombia ha estado en negociaciones con el grupo guerrillero para conseguir la liberación del padre del futbolista. La Policía y las Fuerzas Armadas realizaron un inmenso despliegue en el operativo de rescate.

Sin embargo, Otty Patiño, jefe del equipo negociador del Gobierno con el ELN, aseguró que habían cumplido con la petición de los paramilitares de despejar la zona que había sido militarizada para poder llevar a cabo la liberación del padre del jugador de Liverpool este martes 7 de noviembre.

“Prácticamente el despliegue operativo para la búsqueda del señor Díaz de alguna manera se suspendió, ya hubo un despeje de la zona en cuanto a ese operativo, se supone que hoy deben hacer la liberación del señor Luis Manuel Díaz, no hay ningún pretexto para que no lo hagan” afirmó.