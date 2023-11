La liberación del padre de Luis Díaz parece más cerca que nunca. El Gobierno de Colombia avanza en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para la puesta en libertad de Luis Manuel Díaz y finalmente habría fecha para que este se reencuentre con su familia.

El padre de Luis Díaz fue secuestrado por el ELN el pasado sábado 28 de octubre junto con su esposa, Celina Marulanda. La madre del futbolista fue liberada solo hombres más tarde, pero el hombre de 56 años sigue privado de libertad de forma totalmente ilícita.

El Gobierno de Colombia ha estado negociando para la liberación del padre del jugador de Liverpool, mientras que la Policía y las Fuerzas Armadas trabajaban en el operativo de rescate. Ahora, finalmente parece haber buenas noticias sobre todo el angustiante asunto.

Otty Patiño, jefe del equipo negociador del Gobierno con el ELN, ha asegurado que la liberación de Luis Manuel Díaz debería llevarse a cabo este mismo martes 7 de noviembre. Las autoridades han accedido a suspender el operativo de búsqueda.

Debe ser liberado este mismo martes

“Prácticamente el despliegue operativo para la búsqueda del señor Díaz de alguna manera se suspendió, ya hubo un despeje de la zona en cuanto a ese operativo, se supone que hoy deben hacer la liberación del señor Luis Manuel Díaz, no hay ningún pretexto para que no lo hagan” aseguró el funcionario.

Patio fue cuestionado por la posibilidad de que el hombre se encuentre secuestrado en Venezuela. “No tengo ni idea, pero supongo que no. Todos los indicios plantean que está aquí en Colombia. El último pretexto que tenían para no liberarlo era la militarización de la zona y ahora ya no tienen ningún pretexto”.