La Champions League es, para muchos, el título más importante al que todo futbolista puede aspirar a nivel de clubes. No son muchos los países que pueden presumir tener muchos campeones del torneo europeo. Colombia cuenta con un par de ellos.

Un total de 4 colombianos han logrado jugar la final de la Champions League. Sin embargo, de estos, solo un par saben lo que es levantar la ‘Orejona’. Estos futbolistas han pasado a la historia del fútbol nacional, inmortalizando sus nombres en la máxima competición europea

Colombianos que ganaron la Champions League

Iván Ramiro Córdoba

Iván Ramiro Córdoba (IMAGO / Ulmer)

El primer jugador colombiano que logró alzar el trofeo de la Champions League fue Iván Ramiro Córdoba. El defensor formó parte del histórico plantel de Inter de Milán que consiguió el triplete bajo las órdenes de José Mourinho y Rafa Benítez. El jugador estuvo en el banquillo en la final de la edición 2009-2010, en la que vencieron a Bayern Múnich.

2. James Rodríguez

El segundo jugador que logró ganar la Champions League fue James Rodríguez, siendo campeón por partida doble con la camiseta de Real Madrid. El cucuteño alzó el trofeo en dos temporadas consecutivas, ganando las ediciones 2015-2016 y 2016-2017. En la segunda final, el jugador vio la definición desde las tribunas por decisión de Zinedine Zidane.

El caso de Edwin Congo

El caso de Edwin Congo genera algo de confusión en muchos fanáticos. Para algunos, el exjugador fue el primer colombiano que ganó la Champions League, ya que formó parte del plantel de Real Madrid que ganó la competencia en la campaña 2001-2002.

El jugador posee la medalla y hay imágenes suyas posando junto a la ‘Orejona’. No obstante, este no vio ni un minuto de juego en esa edición de la Champions. De acuerdo con los reglamentos de la UEFA, se considera campeones a los futbolistas que “han jugado en el equipo ganador de la UEFA Champions League. No cuentan los suplentes sin minutos o los jugadores de la plantilla no utilizados“.

Colombianos que jugaron la final de la Champions

Además de Iván Ramiro Córdoba y James Rodríguez, hay otros dos jugadores colombianos que han quedado a solo un paso de consagrarse en la máxima competición europea. Juan Guillermo Cuadrado perdió la final de la edición 2016-2017 con Juventus ante Real Madrid, mientras que Davinson Sánchez cayó en la definición de la campaña 2018-2019 con Tottenham a manos de Liverpool.