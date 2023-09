Para nadie es un secreto que, hoy en día, Luis Fernando Díaz es el mejor futbolista que tiene Colombia. Gran parte de ese logro tiene mucho que ver con su llegada al Liverpool y haberse convertido en el pupilo de uno de los mejores directores técnicos que tiene el mundo del fútbol en la actualidad. Jürgen Klopp puso al guajiro en la élite del deporte europeo.

Ese enorme salto de calidad que dio Luis Fernando Díaz se ha visto en la Premier League con cada una de sus actuaciones con el Liverpool. Sin embargo, él mismo se encargó de confirmar esas sensaciones que todos tenían al destapar detalles de su trabajo y relación laboral con el DT alemán. El colombiano reconoce que su exigencia le ha permitido mejorar en muchos aspectos de su carrera profesional.

Jürgen Kloop, el mentor y gestor de Luis Díaz como un futbolista TOP de Europa

En una entrevista con el portal ‘Livescore’, Luis Díaz contó hechos inéditos que ha vivido con Jürgen Klopp desde que llegó a Inglaterra. Más allá del trabajo diario y la preparación de los partidos, el colombiano reveló ha crecido a nivel mental para responder a la confianza de su DT.

“Trabajar con Jürgen me ha mejorado enormemente. Me ha convertido en un mejor jugador. El trabajo que él y el cuerpo técnico han hecho ha sido absolutamente fantástico. Me han mejorado táctica y físicamente, y se trata de dar el 100 % en cada partido”, expresó Luis Díaz.

La autocrítica siempre presente: Luis Díaz sabe que tiene margen de mejora

Del joven e inocente talento que conocimos en Barranquilla F.C y luego en el Junior queda muy poco. La dimensión de Luis Díaz hoy abarca muchas cosas y se ve un futbolista mucho más maduro, más ambicioso. Sabe muy bien lo que representa para el fútbol colombiano en la actualidad, pero ese trabajo con Jürgen Klopp le ha convertido en un profesional que no está satisfecho. En pocas palabras, sabe que todavía puede ser mejor.

“Se trata de mejorar día a día. Pero si eligiera un área en particular, probablemente sería mi decisión. Además, mi conocimiento táctico es algo que me gustaría mejorar”, concluyó Luis Díaz.

