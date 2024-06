El debate está sobre la mesa y es algo de lo que ya se habla en la prensa francesa. El medio ‘RMC Sport’ tocó el tema del posible reemplazo de Kylian Mbappé y allí fue donde apareció Luis Díaz como una gran alternativa para PSG . Dieron detalles de sus virtudes y su ascenso a la élite del fútbol mundial. Sin embargo, quedó claro que el club parisino todavía no ha tomado una decisión al respecto. Lo cierto es que el club de la capital francesa intentará sacudir el mercado.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.