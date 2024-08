Tras la Copa América 2024, el futuro del defensor colombiano es toda una incógnita. No es garantizado su regreso a la Serie A.

Próximo a cumplir 30 años de edad, Yerry Mina está en medio de una encrucijada por lo que será el futuro de su carrera. En el horizonte ya aparece el próximo Mundial de la FIFA y el de Guachené no quiere perderse una segunda cita con la Selección Colombia. Por esa razón, cualquier decisión que tome sobre su futuro será clave para mantener su lugar en la convocatoria de la Tricolor. El espigado defensor está entre permanecer en Europa o aceptar de una vez la jugosa oferta para jugar en los Emiratos Árabes Unidos.

Desde esa exótica liga árabe hay un equipo que mantiene negociaciones activas con el Cagliari por la ficha de Yerry Mina. El equipo italiano se hizo con sus derechos, luego de un breve paso por la Fiorentina. Afrontó el último tramo de la Serie A 23/24 con este club y se ganó rápidamente un lugar en la titular. Además de eso, recibió la etiqueta de referente y se ganó el derecho a portar la cinta de capitán. Ese cierre de temporada llamó la atención del Al Ain de los Emiratos Árabes, que lo quiere para reforzar su defensa.

Yerry Mina decide: se queda en Europa o se va a Arabia Saudita

Al Ain no está perdiendo en la ventana de transferencias. El equipo árabe ya presentó una oferta formal por Yerry Mina al Cagliari. Esta primera propuesta fue rechazada por el colombiano, pero los árabes no desisten en su contratación. Ellos están dispuestos a pagar su cláusula de rescisión, tasada en unos 10 millones de euros. Los italianos han dado luz verde para la operación, pero el punto clave de la negociación está con el colombiano. Aún no logran convencerlo de que cierre su aventura en Italia y que dé el paso para ganar un jugoso sueldo en Arabia Saudita.

La otra cara de la moneda la tiene el Cagliari, quien ha dejado en Yerry Mina la decisión de su futuro. Sin embargo, el equipo cuenta con él y espera que decida quedarse una temporada más en la Serie A de Italia. Davide Nicola, DT del equipo, ya se puso en contacto con él para dejarle saber su intención de contar con él. Todo está en manos del central.

Mina ya habló de su futuro

En la presentación de la nueva Plaza Guatapé, evento en el que estuvo Yerry Mina junto a sus amigos y también futbolistas, Jefferson Lerma y Juan Guillermo Cuadrado, el nacido en Guachené confirmó que desde Brasil hay interés de algunos clubes por él, pero la intención que tiene junto a su familia, es la de continuar en el fútbol europeo.

Cabe recordar que Mina tiene contrato con el Cagliari, club que adquirió los derechos deportivos del futbolista, por lo que el equipo que quiere contratarlo, deberá negociar también con el conjunto italiano, el cual tendría en sus planes mantener a Yerry, por lo que una de las grandes posibilidades que se podría dar, es que continúe en el ‘Rossoblu’.