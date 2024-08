Lastimosamente, con Aston Villa no hay ‘Bailá Ahora’, sino que le ha costado para mantener el nivel, pues normalmente se ve involucrado en los goles de los rivales en la Premier League.

Luego, fue héroe de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Se recuerdan los dos penaltis que ‘Dibu’ le pudo atajar a Países Bajos en los cuartos de final y luego en la final ante Francia salvó su portería y no permitió la anotación de Kolo Muani. Ha ganado dos Copas América y la Copa Mundo con el equipo de Lionel Messi. Un fenómeno.

Luego, al minuto 77 , Thomas Partey anotó el segundo del Arsenal con culpabilidad de ‘Dibu’ Martínez. El ofensivo de Ghana probó de media distancia y la pelota se fue por todo el primer palo de Emiliano, quien no pudo reaccionar a tiempo y se le escapó el balón. 2-0 para el Arsenal y otro error del argentino en la Premier League.

Leandro Trossard abrió el marcador al minuto 67 del partido. Una gran jugada por todo el exterior de la defensa fue clave para que el jugador de la Selección Bélgica abriera el marcador, ante la mirada de los marcadores de ‘Los Villanos’ que no pudieron detenerlo. 1-0 y con pocas posibilidades de empatar.

