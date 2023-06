Por este triste sueldo, Juan Guillermo Cuadrado no aceptó renovar con la Juventus

Tras 8 años en la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado ha decidido cerrar su etapa con el equipo de Turín. Durante ese tiempo, el colombiano se convirtió en referente y capitán de la ‘Vecchia Signora’, pero tuvo un triste final con el club al que más trabajo y dedicación le puso en su trayectoria como futbolista profesional. A partir del 1 de julio de 2023, será agente libre y buscará nuevos horizontes en el próximo mercado de fichajes.

Hasta el día de hoy, lo que se conocía sobre Juan Guillermo Cuadrado es que había decidido no continuar jugando con la Juventus. Estaba en su último año de contrato y este vencerá este viernes, 30 de junio. Aunque el club tenía decidido dejarlo ir, se abrió la posibilidad de que el colombiano renovara un año más, lo que provocó toda una novela en la continuidad del ‘panita’.

¿Qué fue lo que pasó con Juan Guillermo Cuadrado y la Juventus?

Según los reportes de prensa en Italia, la Juventus había decidido hace meses que no le renovaría más el contrato a Juan Guillermo Cuadrado. Desde principios de 2023 se informó que el club no estaba dispuesto a tenerlo más en el plantel, ya que se están sometiendo a un cambio de proyecto donde el antioqueño no iba a ser tenido en cuenta.

En junio, los planes de la dirigencia de la Juventus cambiaron radicalmente y todo por un tema de “logística” en el plantel. Según se conoció, la más reciente lesión de Mattia De Sciglio le abrió la oportunidad a Juan Cuadrado de renovar por una temporada más. Eso sí, el lateral colombiano debía aceptar una nueva y considerable reducción en su salario para quedarse en Italia.

Ahí estuvo el problema. Otra vez, bajarse de sueldo. Juan Guillermo Cuadrado no aceptó. En sus últimas renovaciones, tuvo que reducir sus pretenciones económicas para permanecer en Turín. Según comunicaron fuentes cercanas al jugador, Juventus le ofreció un salario de 1 millón de euros para jugar la temporada 23/24. Tras ese ínfimo ofrecimiento, el de Necoclí le puso fin a su historia con el Bianconero.