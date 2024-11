Rafael Dudamel confirmó que no seguirá en Atlético Bucaramanga para el año 2025, así lo comunicó el club santandereano por medio de un comunicado de prensa y posteriormente el propio entrenador en rueda de prensa, noticia que tiene muy tristes a los aficionados, debido a que es considerado el mejor técnico en la historia del club.

Publicidad

Publicidad

El venezolano abandona el equipo ‘Leopardo’ después de conseguir la primera estrella de la institución en Liga, llevarlo a la semifinal de la Copa Colombia y clasificarlo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, razón por la que muchos deseaban que continuara en la institución y siguiera consiguiendo muchos logros.

El equipo que buscaría a Rafael Dudamel

Sobre la salida de Dudamel, el entrenador indicó que se va del Bucaramanga por cuestiones personales, ya que desea pasar más tiempo con su familia, pero desde diferentes medios, se ha asegurado, desde hace varios meses, que al venezolano le habrían llegado diferentes ofertas de clubes del fútbol colombiano y del exterior.

Uno de los equipos que estaría tras los pasos de Dudamel sería el Junior de Barranquilla, así lo contó la periodista Melissa Martínez, quien indicó que la dirigencia del cuadro atlanticense no estaría contenta con el trabajo que viene desarrollando César Farías, es por esto que buscarían a Rafael para que comande el proyecto desde el 2025.

Publicidad

Publicidad

Rafael Dudamel, tecnico de Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Jaime Moreno.

“Junior está pensando que en el 2025 no contará con los mismos hombres y la cabeza no sería Cesar Farías y lo de Rafael Dudamel se viene cocinando desde hace varias semanas”, indicó Melissa sobre lo que podría ser el futuro del Junior y el técnico venezolano.

Publicidad

Publicidad

ver también Rafael Dudamel reveló el motivo de su salida de Atlético Bucaramanga

La despedida de Rafael Dudamel del Bucaramanga

“Hoy doy por terminado este ciclo para poder dedicarme a alcanzar el título y trofeo, el sueño más anhelado que es disfrutar de mi familia. He querido pedirle a mi esposa que me acompañe. Ha sido un año difícil desde lo familiar, de no estar cerca de mis hijos, de mi esposa. Apenas hasta hace 4 días Salomón me dijo papá, y hoy me voy con el corazón cargado de muchas emociones, pero hay un lado de mi corazón, de mi vida y mi alma que está requiriendo de ese afecto, de ese amor familiar, y ellos necesitan a papá y esposo en casa”, dijo Dudamel en la rueda de prensa como despedida del Bucaramanga.

Encuesta¿Te gustaría ver a Rafael Dudamel en el Junior? ¿Te gustaría ver a Rafael Dudamel en el Junior? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad