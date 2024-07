El trago amargo de la Selección Colombia en la Copa América sigue muy reciente, pero ahora los jugadores deben retomar su actividad a nivel de clubes. Uno de los que más incertidumbre genera por todo lo ocurrido previo a la competición continental es Luis Díaz, que inicia un nuevo proceso en Liverpool.

Han sido meses sumamente agitados para Luis Díaz en el plantel de Liverpool. Desde el anuncio de la salida de Jürgen Klopp, el futuro del extremo colombiano ha quedado totalmente en el aire. Han sido muchos los rumores sobre una posible salida del guajiro de Anfield.

Ahora, dentro de tan solo unos días, ‘Lucho’ deberá volver a los trabajos de Liverpool. El atacante deberá acoplarse al proyecto de Arne Slot, que llegó desde Feyenoord a tomar el lugar que dejó Klopp. Esto podría implicar un duro cambio para la figura de la Selección Colombia.

¿Qué dicen en Inglaterra sobre Luis Díaz?

“Liverpool no quiere vender a Díaz y, según se informa, le ha impuesto un precio de 80 millones de euros a posibles pretendientes este verano. No han recibido ninguna oferta por un jugador a quien ficharon procedente del Porto por 45 millones hace dos años y medio, y no tienen intención de venderlo” reseña el diario Liverpool Echo.

Luis Díaz (Getty)

“Slot evaluará su plantilla este verano con Mo Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota y Darwin Núñez entre las opciones de delantero disponibles para el técnico del Liverpool” añadió el diario local sobre el inicio del proyecto del nuevo entrenador de los Reds.

Nuevo reto para Luis Díaz

A medida que avanza el mercado, parece cada vez menos probable que Luis Díaz abandone las filas de Liverpool. Ahora, luego de unos días de vacaciones, el colombiano deberá reintegrarse a los trabajos del club y demostrar al nuevo entrenador que está a la altura para ser titular en el equipo.

¿Qué dijo Lucho después de la final?

Luis Díaz resaltó que el partido del pasado domingo en Miami se definió por pequeños detalles. “Las finales son así, son de detalles. Hicieron el gol en un momento que estaba por finalizar el partido, se tornó duro la verdad. Queda nada más rescatar y mirar lo que hizo el equipo, lo que está construyendo el equipo“.

El extremo resaltó que las derrotas son parte del desarrollo del proyecto. “Yo creo que Argentina también ha pasado por perder 3 o 4 finales y los triunfos llegarán. Esto es un proceso, las cosas de Dios son perfectas y ojalá podamos seguir de la misma manera para lo que se viene“.