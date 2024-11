Seguramente, lo dicho por Luis Manuel Seijas no cae bien en Santa Fe. Si hay un detalle del ‘León’ con el que puede marcar diferencia, es la Copa Sudamericana, siendo el trofeo más importante en la historia del fútbol bogotano. Este título reposa en las vitrinas del club ‘cardenal’ y es el máximo escudo de defensa ante las burlas o críticas de los rivales.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.