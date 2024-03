Luego de haber sido condenado a 4 años y medio de prisión por su caso de violación, Dani Alves ha salido en libertad provisional este 25 de marzo tras el pago de la fianza. Ahora, se ha dado a conocer el nombre del futbolista que habría ayudado al brasileño a salir de prisión.

El caso de Dani Alves es de conocimiento público. Luego de un año de prisión preventiva, el futbolista brasileño fue condenado a 4 años y medio de prisión tras ser declarado culpable por la violación de una chica en una discoteca de la ciudad de Barcelona.

Sin embargo, el jugador ha logrado salir en libertad provisional este lunes 25 de marzo tras el pago de un millón de euros de fianza. Es importante recalcar que esta medida es temporal, ya que se le ha permitido salir de la cárcel mientras proceden sus recursos para evitar la sentencia firme.

“Comunicamos que en la cuenta de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona consta el ingreso de la fianza de Daniel Alves” dice el comunicado emitido por las autoridades sobre la salida del brasileño de prisión, luego de haber estado privado de libertad durante más de un año.

¿Quién pagó la fianza de Dani Alves?

Durante varios días se especuló con la posibilidad de que Neymar, futbolista que mantiene una gran relación con el condenado, pagara la fianza para librarlo de la cárcel. Sin embargo, el propio padre del ídolo de la ‘Canarinha’ desmintió esta información por medio de un comunicado en sus redes.

El influencer qatarí y amigo personal de Dani Alves, Makhboot Al Marri ha revelado por medio de sus redes sociales que el futbolista que ayudó económicamente a Alves fue Memphis Depay, actual jugador de Atlético de Madrid que coincidió con el lateral en las filas de FC Barcelona.

La versión del influencer tiene sentido. Memphis se vio envuelto en una gran polémica al publicar una fotografía con Quincy Promes luego de que este fuera condenado a 7 años y medio de cárcel por tráfico de drogas. Luego al ser cuestionado por esto en conferencia de prensa, reconoció mantener una gran relación con Dani Alves y Benjamin Mendy, quien también fue a juicio por cargos de violación.

“No conozco al Quincy que describes. No vengo de una situación fácil. Tengo un hermano que estuvo encarcelado durante diez años. Quincy es una persona famosa, pero mi hermano no. No obstante, nunca recibo preguntas sobre mi hermano. También soy amigo de Dani Alves y Benjamin Mendy. Nunca antes había tenido preguntas sobre eso” dijo el neerlandés.