La relación de James Rodríguez con los jugadores del Rayo Vallecano siempre fue un tema sensible. Durante su paso por el equipo europeo mucho se especuló sobre las supuestas malas actitudes de sus compañeros hacia el colombiano.

Desde el técnico, Iñigo Pérez, hasta los demás futbolistas, aparentemente tenían apartado al cafetero no solo en la cancha, sino en el camerino.

Con la salida de James Rodríguez del Rayo Vallecano van quedando al descubierto algunos detalles que la prensa ya sospechaba, pero que había sido imposible confirmar en su momento.

Por ejemplo, esa mala relación con los compañeros. Una publicación que hizo Óscar Valentín, jugador del equipo de Vallecas, habría confirmado los rumores sobre la falta de afecto hacia el capitán de la Selección Colombia.

El futbolista compartió un análisis que hizo la prensa en Colombia respecto a la situación de James en el cuadro franjirojo con el mensaje: “Periodismo lo llaman” y un emoji de risa.

Jugador de Rayo Vallecano se burló de la situación de James en ese equipo.

En el video, se habla de la inexplicable situación del colombiano en el Rayo Vallecano. Aseguran que en España no entienden como el mejor jugador de América no tuvo espacio en esa plantilla, por lo que no pudo brillar como se esperaba.

Con el corto, pero contundente mensaje de Óscar Valentín, se confirmaría que algunos jugadores de ese equipo no respetaban al ídolo colombiano.

De otro lado, todavía no se define el futuro de James Rodríguez, que también podría llegar a Colombia. El Junior de Barranquilla pretende al jugador, pero por el momento no se ha tomado una decisión.

Además, el intento de acuerdo se habría complicado porque Fuad Char, mayor accionista del cuadro Tiburón, habló públicamente de cifras, lo que al parecer molestó a James.

