¡Desde la cárcel! Robinho volvió a jugar al fútbol

ver también La víctima de Robinho rompió el silencio: "Antes estaba llena de luz"

Han pasado más de 6 meses desde el ingreso de Robinho a la cárcel de Tremembé en Brasil. El futbolista cumple con su condena por violación y se han dado a conocer nuevos detalles sobre lo que es su visa tras las rejas. El exjugador de Real Madrid, Manchester City y AC Milan estaría jugando al fútbol adentro de la cárcel.

Publicidad

Publicidad

El encarcelamiento de Robinho fue uno de los eventos más impresionantes en el mundo del fútbol de los últimos meses. El jugador fue condenado en Italia a 9 años de prisión por la violación grupal de una chica albanesa en la ciudad de Milán en el año 2013. Fue este año que la Justicia de Brasil decidió hacer cumplir esta condena, ya que el jugador se mantenía en libertad al no existir extradición de su país natal a Italia.

En su momento, se dieron a conocer algunos detalles sobre cómo era la cárcel en la que está Robinho , siendo un centro de reclusión con varias personalidades brasileñas. Ahora, se conoce que el jugador estaría jugando al fútbol en partidos internos. Así lo informó G1.

Robinho (Getty)

Publicidad

Publicidad

Fútbol en la cárcel

La fuente ha revelado que Robinho ha podido jugar al fútbol dentro de los períodos recreativos de la cárcel. Aclaran que no existe un campeonato ni equipos definidos. No está claro bajo qué criterios se juegan los partidos en la penitenciaría.

Además, se dio a conocer que el futbolista habría solicitado a su familia que le enviaran zapatillas para jugar en sus tiempos recreativos. Este ya sería un jugador habitual dentro de los partidos carcelarios a menos de un año de su ingreso al centro de reclusión.

Esto dijo la víctima de Robinho

Fue hace solo unas horas que se conocieron las primeras declaraciones de Mercedes, la víctima de la violación grupal. “Si tuviera que describirme, diría que me sentía como la música brasileña: llena de ritmo, alegría, luz. Siempre digo que antes estaba llena de colores, que se han desvanecido. Estuvieron descoloridos durante muchos años. Hasta que me recuperé. Ya no es como antes, pero lo es. Obviamente me robaron una parte importante. El tiempo ayuda. El tiempo es la mejor medicina. Pero no se apaga. Es algo que siempre está con nosotros” dijo en el reportaje de Globoplay.

Publicidad

Publicidad

“ Cuando me enteré de que lo arrestaron en Brasil, no fue una victoria. Es una derrota para todos. Principalmente por ellos, por su familia y por sus hijos. Pero lo siento, no sabía qué decirles. Muchas veces pensé en perdonarlos, pero aún no he madurado en esa idea “ agregó.